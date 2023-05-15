11 дождливых дней: какая погода ждет жителей Башкирии в июне 2023 года

Средняя температура воздуха в Башкирии в июне этого года ожидается в пределах от +16 до +18 градусов Цельсия. Также прогнозируется примерно 50-70 миллиметров осадков. В среднем в июне в Башкирии наблюдается 11 дождливых, 10 ясных, 8 дней с переменной облачностью и 1 пасмурный день. Об этом сообщает Росгидромет.