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11 дождливых дней: какая погода ждет жителей Башкирии в июне 2023 года

15 мая 2023, 06:09
Фото: 1MI

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии в июне этого года

Росгидромет прогнозирует среднюю температуру воздуха в пределах многолетних значений

Средняя температура воздуха в Башкирии в июне этого года ожидается в пределах от +16 до +18 градусов Цельсия. Также прогнозируется примерно 50-70 миллиметров осадков. В среднем в июне в Башкирии наблюдается 11 дождливых, 10 ясных, 8 дней с переменной облачностью и 1 пасмурный день. Об этом сообщает Росгидромет. 

Сообщается, что в ночное время средняя температура воздуха в Уфе составит +11,2 градуса, днем 23,8 градуса. В июне в столице Башкирии выпадет 61 миллиметр осадков. 

Ранее синоптики Башгидрометцентра расскзали, какая погода ожидает жителей республики в начале этой недели. Так, несмотря на потепление до +24 градусов, в республике ожидается дождь и грозы с сильными порывами ветра. 

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#Азамат Нухов#Новости Башкирии#Погода
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