11 дождливых дней: какая погода ждет жителей Башкирии в июне 2023 года

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
Средняя температура воздуха в Башкирии в июне этого года ожидается в пределах от +16 до +18 градусов Цельсия. Также прогнозируется примерно 50-70 миллиметров осадков. В среднем в июне в Башкирии наблюдается 11 дождливых, 10 ясных, 8 дней с переменной облачностью и 1 пасмурный день. Об этом сообщает Росгидромет.
Сообщается, что в ночное время средняя температура воздуха в Уфе составит +11,2 градуса, днем 23,8 градуса. В июне в столице Башкирии выпадет 61 миллиметр осадков.
Ранее синоптики Башгидрометцентра расскзали, какая погода ожидает жителей республики в начале этой недели. Так, несмотря на потепление до +24 градусов, в республике ожидается дождь и грозы с сильными порывами ветра.