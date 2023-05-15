«Никаких паспортов! »: Хабирову пожаловались на странности стройки Восточного выезда

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
Тимур А. на странице Радия Хабирова потребовал объяснений касательно неких бетонных изделий, которые якобы появляются у стройплощадки и без того масштабнейшей стройки в ПФО.
— Прошу Вас разъяснить, что происходит на строительной площадке в деревне Елкибаево, возле проспекта содружества, на которой производят бетонные изделия для восточного выезда? Почему с каждым днем эта площадка становится все больше и больше? На этой неделе начали расчищать дополнительную площадку, для чего? Какие объекты планируются возводить на этой площадке и какие для этого выданы разрешения? Будут ли эти объекты демонтированы после завершения строительства восточного выезда??? , — вопрошает житель Уфы.
Рустем Ф. там же в комментариях присоединяется к вопросу и уточняет, что «очень интересует строительная площадка в деревне Елкибаево, возле Проспекта Содружества, на которой производят бетонные изделия для Восточного выезда».
— Никаких паспортов объекта! С каждым днем строительные площадки увеличиваются. Будут ли эти объекты демонтированы после завершения строительства Восточного выезда? Чиновники молчат, — пишет мужчина, но к сожалению не прикладывает фотографий.
ЦУР Башкортостан в ответ сообщил, что вопрос о работах возле Восточного выезда в деревне Елкибаево проработают и дадут ответ, в свою очередь Mkset направил редакционный запрос о стройплощадке у Восточного въезда в Минтранс Башкирии.