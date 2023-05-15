«Много неясностей»: народный артист Башкирии ищет свидетелей гибели его племянницы

Анвар Нургалиев в соцсетях сообщил, что по его данным на месте происшествия было три автомобиля, водители и пассажира которых могли видеть момент происшествия. Он призвал свидетелей помочь правоохранителям. Также он уточнил, что водитель, которого проверяют к причастности к ДТП, до сих пор не принес никаких извинений пострадавшей стороне.