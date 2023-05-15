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«Много неясностей»: народный артист Башкирии ищет свидетелей гибели его племянницы

15 мая 2023, 12:46
Фото: соцсети Анвара Нургалинва

Анвар Нургалиев обратился к свидетелям смертельного ДТП с блогером Дианой Сафаровой

Известный певец заявляет, что на месте происшествия были три машины и они могут дать важные показания, с просьбой к ним он обратился в соцсетях 15 мая.

Народный артист Башкирии певец Анвар Нургалиев обратился к свидетелям ДТП в в ночь с 8 на 9 мая в поселке Чишмы. В нем при странных обстоятельствах погибла 33-летняя племянница певца, 33-летняя многодетная мама и блогер.

Анвар Нургалиев в соцсетях сообщил, что по его данным на месте происшествия было три автомобиля, водители и пассажира которых могли видеть момент происшествия. Он призвал свидетелей помочь правоохранителям. Также он уточнил, что водитель, которого проверяют к причастности к ДТП, до сих пор не принес никаких извинений пострадавшей стороне.

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