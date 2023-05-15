«Хабиров велел снести»: глава Башкирии вновь высказался об арке в саду Аксакова

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Радий Хабиров разъяснил, что имел ввиду своей фразой об арке в саду Аксакова. Несколько дней назад глава Башкирии высказался о проведении реконструкции в саду, в частности, он упомянул арку у центрального входа, которая, по его словам, из-за старости может упасть в любой момент.
— Пару недель назад я достаточно жестко заявил о входной группе в парке Аксакова. Сразу пух-перья сразу полетели, «Хабиров велел снести». А идея была воссоздать, — отметил руководитель региона в ходе оперативного совещания в правительстве сегодня, 15 мая.
Напомним, сад Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в начале апреля этого года. Известно, что территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. А металлическую композицию «Аленький цветочек» заменят на новую.