«Хабиров велел снести»: глава Башкирии вновь высказался об арке в саду Аксакова

Радий Хабиров разъяснил, что имел ввиду своей фразой об арке в саду Аксакова. Несколько дней назад глава Башкирии высказался о проведении реконструкции в саду, в частности, он упомянул арку у центрального входа, которая, по его словам, из-за старости может упасть в любой момент.