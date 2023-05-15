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«Хабиров велел снести»: глава Башкирии вновь высказался об арке в саду Аксакова

15 мая 2023, 08:25
Фото: mkset.ru

Радий Хабиров высказался о сносе арки в саду Аксакова в Уфе

Глава республики прояснил ситуацию со сносом арки в саду Аксакова в Уфе

Радий Хабиров разъяснил, что имел ввиду своей фразой об арке в саду Аксакова. Несколько дней назад глава Башкирии высказался о проведении реконструкции в саду, в частности, он упомянул арку у центрального входа, которая, по его словам, из-за старости может упасть в любой момент.

— Пару недель назад я достаточно жестко заявил о входной группе в парке Аксакова. Сразу пух-перья сразу полетели, «Хабиров велел снести». А идея была воссоздать, — отметил руководитель региона в ходе оперативного совещания в правительстве сегодня, 15 мая.

Напомним, сад Аксакова в Уфе был закрыт на реконструкцию в начале апреля этого года. Известно, что территорию намерены поделить на несколько зон: историческая аллея, набережная озера, литературная гостиная, событийная и детская площадки. А металлическую композицию «Аленький цветочек» заменят на новую. 

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