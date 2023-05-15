Хабиров рассказал о последних часах жизни умершего в Уфе чиновника

Далее Радий Хабиров поручил периодически справляться о семье Ганиева и его маленьких детях, а также помогать им при необходимости. Обратить внимание на семью погибшего, старшая дочь которого работает в правительстве, было поручено Андрею Назарову. Память чиновника почтили минутой молчания.