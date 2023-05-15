Хабиров рассказал о последних часах жизни умершего в Уфе чиновника

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Оперативное совещание в ЦУР Башкирии 15 мая началось с траурной ноты.
— Сегодня у нас начало работы не очень радостное. В ночь с 5 на 6 нам позвонили и сказали, что в больницу попал наш Ганиев Акрам Мухаметович. к сожалению спасти его не удалось, он умер, он здесь всегда сидел. Очень жаль, — высказался глава республики.
Далее Радий Хабиров поручил периодически справляться о семье Ганиева и его маленьких детях, а также помогать им при необходимости. Обратить внимание на семью погибшего, старшая дочь которого работает в правительстве, было поручено Андрею Назарову. Память чиновника почтили минутой молчания.
Напомним, в субботу стало известно о смерти руководителя Башстата Акрама Ганиева, сообщил об этом глава Салаватского района Марс Кашапов. Сегодня, 15 мая в Акрамом Ганиевым прошла церемония прощания.