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Хабиров рассказал о последних часах жизни умершего в Уфе чиновника

15 мая 2023, 07:25
Фото: glava.rb

Радий Хабиров поручил помогать маленьким детям умершего главы Башстата Акрама Ганиева

Поручения по печальному поводу глава озвучил на оперативном совещании в ЦУР 15 мая.

Оперативное совещание в ЦУР Башкирии 15 мая началось с траурной ноты.

— Сегодня у нас начало работы не очень радостное. В ночь с 5 на 6 нам позвонили и сказали, что в больницу попал наш Ганиев Акрам Мухаметович. к сожалению спасти его не удалось, он умер, он здесь всегда сидел. Очень жаль, — высказался глава республики.

Далее Радий Хабиров поручил периодически справляться о семье Ганиева и его маленьких детях, а также помогать им при необходимости. Обратить внимание на семью погибшего, старшая дочь которого работает в правительстве, было поручено Андрею Назарову. Память чиновника почтили минутой молчания.

Напомним, в субботу стало известно о смерти руководителя Башстата Акрама Ганиева, сообщил об этом глава Салаватского района Марс Кашапов. Сегодня, 15 мая в Акрамом Ганиевым прошла церемония прощания.





#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
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