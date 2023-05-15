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Published Сегодня, 03:22

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Грозовой фронт накроет Башкирию уже на этой неделе

15 мая 2023, 03:22
Фото: 1MI

В Башкирию в начале недели придет потепление до +24 градусов

Синоптики Башгидромета публикуют прогноз погоды на ближайшие три дня

В Башкирии в начале этой недели ожидается потепление до +22, +24 градусов Цельсия. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает Башгидрометцентр.

Так, сегодняшним днем ожидается температура воздуха в пределах от +17 до +22 градусов. Несмотря на потепление, синоптики предупреждают об осадках — на территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром.

Во вторник, 16 мая, температура воздуха в ночное время оставит +4, +9 градусов, днем +19, +24. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Погода ясная — без осадков.

В среду, 17 мая, температура воздуха ночью +4, +9 градусов. Днем +19, +24 градуса. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Существенных осадков также не предвидится.

 

#Азамат Нухов
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