Грозовой фронт накроет Башкирию уже на этой неделе

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В Башкирии в начале этой недели ожидается потепление до +22, +24 градусов Цельсия. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает Башгидрометцентр.
Так, сегодняшним днем ожидается температура воздуха в пределах от +17 до +22 градусов. Несмотря на потепление, синоптики предупреждают об осадках — на территории республики ожидаются кратковременные дожди и грозы с порывистым ветром.
Во вторник, 16 мая, температура воздуха в ночное время оставит +4, +9 градусов, днем +19, +24. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Погода ясная — без осадков.
В среду, 17 мая, температура воздуха ночью +4, +9 градусов. Днем +19, +24 градуса. Ветер восточный умеренный, днем местами порывистый. Существенных осадков также не предвидится.