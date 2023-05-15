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Дети получили травмы на аттракционе в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело

15 мая 2023, 08:02
По информации, опубликованной на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, двое детей получили травмы на аттракционе в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел в Парке культуры и отдыха имени А.Ю. Гагарина. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Дело начато по статье 238 части 1 Уголовного кодекса РФ (производство, хранение, перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). В настоящее время проводятся следственные действия, пишет газета “Известия”.

По сообщениям свидетелей в социальных сетях, происшествие произошло вечером 14 мая на аттракционе "Колобок". На нем находились подростки и две семилетние девочки. В некоторый момент кресло с двумя детьми оторвалось и упало. Предварительно, пострадавшие дети получили травмы головы, добавляет информационный портал "Газета.Ru".

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