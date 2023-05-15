Дети получили травмы на аттракционе в Южно-Сахалинске, возбуждено уголовное дело

По информации, опубликованной на сайте следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области, двое детей получили травмы на аттракционе в Южно-Сахалинске. Инцидент произошел в Парке культуры и отдыха имени А.Ю. Гагарина. По этому факту было возбуждено уголовное дело.