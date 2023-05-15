«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Mkset поинтересовался у уфимского адвоката Романа Петрова, могут ли жителей Башкирии, призванных по указу Путина на военные сборы, отправить в зону проведения специальной военной операции.
Как поясняет адвокат, освобождаются от сборов отцы троих детей, педагоги, колхозники в период посевной, а также действующие сотрудники правоохранительных органов. Освобождение можно получить и по состоянию здоровья, однако для этого все же придется явиться по повестке с медицинскими документами и письменным заявлением на прохождение военно-врачебной комиссии для определения категории годности. В случае если заявление по каким-либо причинам не принимают, адвокат советует направить его заказным письмом с описью и приложением копий медицинских документов в адрес военкомата, а после обратиться в порядке Кодекса административного судопроизводства России (КАС РФ) в суд.
За неявку на сборы, согласно статье 21.5 КоАП РФ, на гражданина налагается административный штраф в размере 500 рублей.
Что касается отправки в зону проведения специальной военной операции, то адвокат уверяет, что с самих сборов никто на СВО запасника направлять не будет.
— Но человек, прошедший сборы, конечно, будет подготовлен на случай всеобщей мобилизации в первую очередь, — добавил адвокат Роман Петров.