«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО

Как поясняет адвокат, освобождаются от сборов отцы троих детей, педагоги, колхозники в период посевной, а также действующие сотрудники правоохранительных органов. Освобождение можно получить и по состоянию здоровья, однако для этого все же придется явиться по повестке с медицинскими документами и письменным заявлением на прохождение военно-врачебной комиссии для определения категории годности. В случае если заявление по каким-либо причинам не принимают, адвокат советует направить его заказным письмом с описью и приложением копий медицинских документов в адрес военкомата, а после обратиться в порядке Кодекса административного судопроизводства России (КАС РФ) в суд.