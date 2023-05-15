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«Будет подготовлен»: могут ли жителей Башкирии отправить с военных сборов в зону СВО

15 мая 2023, 11:26
Фото: 1MI
Указ о призыве запасников на военные сборы в 2023 году был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 10 мая. Однако многие переживают, могут ли запасников вместо соборов или после их прохождения отправить в зону проведения СВО. Mkset связался с уфимским адвокатом для разъяснения ситуации

Mkset поинтересовался у уфимского адвоката Романа Петрова, могут ли жителей Башкирии, призванных по указу Путина на военные сборы, отправить в зону проведения специальной военной операции.

Как поясняет адвокат, освобождаются от сборов отцы троих детей, педагоги, колхозники в период посевной, а также действующие сотрудники правоохранительных органов. Освобождение можно получить и по состоянию здоровья, однако для этого все же придется явиться по повестке с медицинскими документами и письменным заявлением на прохождение военно-врачебной комиссии для определения категории годности. В случае если заявление по каким-либо причинам не принимают, адвокат советует направить его заказным письмом с описью и приложением копий медицинских документов в адрес военкомата, а после обратиться в порядке Кодекса административного судопроизводства России (КАС РФ) в суд.

За неявку на сборы, согласно статье 21.5 КоАП РФ, на гражданина налагается административный штраф в размере 500 рублей.

Что касается отправки в зону проведения специальной военной операции, то адвокат уверяет, что с самих сборов никто на СВО запасника направлять не будет.

— Но человек, прошедший сборы, конечно, будет подготовлен на случай всеобщей мобилизации в первую очередь, — добавил адвокат Роман Петров.
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#Элина Сайфранова
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