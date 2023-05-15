Аэромобильная группировка МЧС Башкирии показала пожары в Курганской области

Спасатели Башкирии, которые сейчас помогают специалистам в Курганской области бороться с природными пожарами, локализовали крупное возгорание на площади 1000 гектаров в Юргамышском округе. Аэромобильная группировка республики выполнила работу совместно с авиацией (три борта: Ил-76, Бе-200ЧС и Ми-8) и коллегами из подразделений Ногинского спасательного центра.