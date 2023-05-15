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Аэромобильная группировка МЧС Башкирии показала пожары в Курганской области

15 мая 2023, 10:59
Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии

Пожарные из Башкирии спасли в Курганской области 117 человек

Борьба со стихией продолжается, огонь удалось остановить на подходе к жилым домам, сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии 15 мая.

Спасатели Башкирии, которые сейчас помогают специалистам в Курганской области бороться с природными пожарами, локализовали крупное возгорание на площади 1000 гектаров в Юргамышском округе. Аэромобильная группировка республики выполнила работу совместно с авиацией (три борта: Ил-76, Бе-200ЧС и Ми-8) и коллегами из подразделений Ногинского спасательного центра.

Фото: пресс-служба МЧС по Башкирии
— Спасен населённый пункт Зырянка, где проживают 117 человек. Огненный фронт в 3,5 км остановлен буквально в нескольких метрах от первого из 54 жилых домов, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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#Происшествия#Пожар#Ирина Деревянчук
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