Аэромобильная группировка МЧС Башкирии показала пожары в Курганской области

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Спасатели Башкирии, которые сейчас помогают специалистам в Курганской области бороться с природными пожарами, локализовали крупное возгорание на площади 1000 гектаров в Юргамышском округе. Аэромобильная группировка республики выполнила работу совместно с авиацией (три борта: Ил-76, Бе-200ЧС и Ми-8) и коллегами из подразделений Ногинского спасательного центра.
— Спасен населённый пункт Зырянка, где проживают 117 человек. Огненный фронт в 3,5 км остановлен буквально в нескольких метрах от первого из 54 жилых домов, — сообщили в пресс-службе регионального МЧС.