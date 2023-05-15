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Стала известна судьба брошенного шестилетнего мальчика из Уфы, который звал на помощь

15 мая 2023, 10:34
Фото: 1MI

Брошенного матерью 6-летнего мальчика из Уфы, который просил о помощи, передали отцу

Маму мальчика, которая оставила его одного на сутки, может ждать административное наказание, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии 15 мая.

В Уфе мальчик, которого спасли от беды неравнодушные очевидцы, передан отцу. В отношении его матери может быть составлен административный протокол. Также сейчас проводится проверка и сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних. Данный факт зарегистрирован в Отделе полиции № 4 Управления МВД России по городу Уфе.

Напомним, в воскресение на улице Шмидта в Уфе на 11 этаже заметили ребенка, который кричал и высовывался из окна. Его мать оперативно разыскать не удалось, к счастью быстро удалось связаться с хозяином квартиры, который приехал и открыл дверь. К счастью ребенок не пострадал, однако мамы с ним дома не было более суток.

Данный факт зарегистрирован в Отделе полиции № 4 Управления МВД России по г. Уфе. Сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних сейчас проводится проверка. Решается Вопрос о составлении протокола по ст. 5.35 КоАП РФ в отношении матери. Сейчас ребенок передан отцу.

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#Ирина Деревянчук#Дети#Общество#Новости Уфы
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