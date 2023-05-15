Стала известна судьба брошенного шестилетнего мальчика из Уфы, который звал на помощь

Напомним, в воскресение на улице Шмидта в Уфе на 11 этаже заметили ребенка, который кричал и высовывался из окна. Его мать оперативно разыскать не удалось, к счастью быстро удалось связаться с хозяином квартиры, который приехал и открыл дверь. К счастью ребенок не пострадал, однако мамы с ним дома не было более суток.