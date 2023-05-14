Власти озвучили дату благоустройства заброшенного парка Гастелло в Уфе

К слову, ремонтировать парк Гастелло власти намеревались еще в далеком 2014 году при мэре Ялалове. Тогда был закупка на 25,7 миллиона рублей была размещена Управлением коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии. Контракт был заключен на 23,05 миллиона рублей с ООО «ДорСтройМаш». В том же году искусственный пруд пытались засыпать грунтом. Однако ничего из запланировано осуществить не удалось.