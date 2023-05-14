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Власти озвучили дату благоустройства заброшенного парка Гастелло в Уфе

14 мая 2023, 08:06
Фото: 1MI

В Уфе заброшенный парк Гастелло будут благоустраивать в 2025–2026 годах

Внимание на загнивающий парк Гастелло в Уфе обратили местные жители.

Стало известно, что парк им. Николая Гастелло в Уфе планируют благоустроить в 2025–2026 годах. Предварительную дату назвал начальник управления капстроительства мэрии города в ответ на жалобу местной жительницы.

Так, Лиза П. сообщает, что вода в озере, которое находится на территории парка, стухла и от ароматов женщины едва «слезу не пустила».

— Сколько лет уже парк стоит. Уж можно было бы потихоньку его приводить в порядок. Озеро раз в год можно было бы по чуть-чуть начать ремонтировать, — негодует уфимка.

К слову, ремонтировать парк Гастелло власти намеревались еще в далеком 2014 году при мэре Ялалове. Тогда был закупка на 25,7 миллиона рублей была размещена Управлением коммунального хозяйства и благоустройства уфимской мэрии. Контракт был заключен на 23,05 миллиона рублей с ООО «ДорСтройМаш». В том же году искусственный пруд пытались засыпать грунтом. Однако ничего из запланировано осуществить не удалось.

#Элина Сайфранова
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