В Уфе усадьбу Соловьевых купили почти за 20 миллионов рублей

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
Между Минземимуществом РБ и ООО трест «Башгражданстрой» заключен контракт на приобретение дома усадьбы братьев Соловьевых, который располагается на улице Свердлова, 86.
Согласно данным портала Госзакупки, в госсобственность усадьба была приобретена за 19,6 миллиона рублей. Финансироваться покупка будет из бюджета Республики Башкортостан за счет ассигнований, предусмотренных для Минкульта РБ.
Известно, что приобретают объект культурного наследия для создания музея им. Федора Шаляпина. Открыть для посещений музей планируют весной 2024 года.