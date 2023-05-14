mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Изображение материала

В Уфе усадьбу Соловьевых купили почти за 20 миллионов рублей

14 мая 2023, 10:53
Фото: Башкультнаследие

Власти Башкирии купили усадьбу Соловьевых в Уфе под музей Шаляпина за 20 миллионов

В будущем дом-усадьба будет переделан под музе Федора Шаляпина, сообщается в документах закупки.

Между Минземимуществом РБ и ООО трест «Башгражданстрой» заключен контракт на приобретение дома усадьбы братьев Соловьевых, который располагается на улице Свердлова, 86.

Согласно данным портала Госзакупки, в госсобственность усадьба была приобретена за 19,6 миллиона рублей. Финансироваться покупка будет из бюджета Республики Башкортостан за счет ассигнований, предусмотренных для Минкульта РБ. 

Известно, что приобретают объект культурного наследия для создания музея им. Федора Шаляпина. Открыть для посещений музей планируют весной 2024 года. 

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей
Сегодня, 09:18
В Уфе от «Газпромбанка» высадили кусты сирени, а после вернулись и все выкопали
Сегодня, 10:16
Власти озвучили дату благоустройства заброшенного парка Гастелло в Уфе
Сегодня, 08:06
Новоуральский потрошитель: вспоминаем маньяка, который погубил студентку из Башкирии
Сегодня, 08:41
В парке выросло уродство: жители Уфы обратились к Хабирову
Вчера, 12:11
На чемоданах: смотрим, как в Уфе выселяют зоолунапарк «Саванна» с рожающими львицами
12 мая 11:54