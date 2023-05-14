В Уфе после реконструкции открылся дом-музей Шагита Худайбердина

Posted Вчера, 10:37
Published Вчера, 10:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Дом-музей, являющийся филиалом Национального музея РБ, основан в 1996 году, а открыт для посетителей в 2000 году в старинном здании, возведенном в конце XIX века. Музей закрылся на реконструкцию в прошлом году. За это время состоялся не только капитальный ремонт, также была благоустроена прилегающая территории и обновилась экспозиция.
— Музей отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». С момента его открытия здесь ни разу не проводился капитальный ремонт. Для реконструкции были привлечены 18 миллионов федеральных средств и 7 миллионов рублей из регионального бюджета, — отметила заместитель министра культуры РБ Гульдар Хамитова.
Также она сообщила, что в рамках нацпроекта «Культура» за последние три года в Башкирии отремонтированы 13 музеев — муниципальных и филиалов Национального музея РБ.
— Символично, что музей открывается в день печати, — обратил внимание председатель Союза журналистов Башкирии Вадут Исхаков.
День советской печати ежегодно отмечался 5 мая до 1992 года, и для старшего поколения журналистов остается важной традицией. Кстати, профессиональный праздник был установлен в 1922 году — при жизни Шагита Худайбердина, который являлся не только государственным и общественным деятелем, основателем республики Башкортостан, но и публицистом, а также основоположником башкирской журналистики.
Директор Национального музея РБ Рустам Исхаков объявил об открытии бюста Шагита Худайбердина, ставшего подарком администрации Баймакского района. Там скульптура когда-то давно украшала территорию ныне несуществующего машиностроительного завода имени Ш. Худайбердина. Пострадавший от времени бюст реставрировал художник Национального музея Башкирии Анатолий Фадеев.
Для гостей провели экскурсию по обновленным залам. Сейчас их четыре. Экспозиция расширилась за счет мемориальной зоны, в которой воспроизведена обстановка личного кабинета Худайбердина, и за счет зала наследия — в нем экспонируются материалы об известных журналистах республики. После реконструкции пустовавший мезонин также заняли выставкой — одна часть посвящена первым владельцам усадьбы, семье Слотовых, а другая — дочери общественного деятеля, Тамаре Худайбердиной, балерине, педагогу, заслуженной артистке РСФСР.