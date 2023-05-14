В Уфе после реконструкции открылся дом-музей Шагита Худайбердина

Дом-музей, являющийся филиалом Национального музея РБ, основан в 1996 году, а открыт для посетителей в 2000 году в старинном здании, возведенном в конце XIX века. Музей закрылся на реконструкцию в прошлом году. За это время состоялся не только капитальный ремонт, также была благоустроена прилегающая территории и обновилась экспозиция.