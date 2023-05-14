В Уфе от «Газпромбанка» высадили кусты сирени, а после вернулись и все выкопали

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
В Уфе по улице 8 марта, 19 было высажено 30 кустов сирени в рамках акции «Аллея добра», спонсором которой является Газпромбанк. Как сообщают очевидцы, ямы для саженцев сотрудники управляющей компании подготавливали с 9 утра.
— Спонсоры Газпромбанк посадили перед домом 30 сиреней. Сделали фото. Поставили табличку «Аллея добра» и пошли сажать дальше на Комсомольскую, — сообщают очевидцы.
Однако спустя время спонсоры вернулись, «выдернули сирени» и унесли с собой, оставив после себя лишь 7 саженцев из 30.
В самом банке сообщили, что всего на улице было высажено 62 куста сирени, увидеть которые можно у дома №32 по улице 8 марта. Планировалось высалить саженцы и у дома №19 по 8 марта. Однако, несмотря на то, что посадка кустов уже началась, мероприятие перенесли на следующую неделю.
Так, часть деревьев «пришлось выкопать», так как для полноценного благоустройства двора дома №32 потребовалось больше деревьев, чем предполагалось изначально. В банке изданию UFA.AIF также не пояснили, почему было принято решение выкопать уже подсаженные кусты сирени вместо того, чтобы перенести посадку недостающих кустарников у дома №32.