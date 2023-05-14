В Уфе от «Газпромбанка» высадили кусты сирени, а после вернулись и все выкопали

В самом банке сообщили, что всего на улице было высажено 62 куста сирени, увидеть которые можно у дома №32 по улице 8 марта. Планировалось высалить саженцы и у дома №19 по 8 марта. Однако, несмотря на то, что посадка кустов уже началась, мероприятие перенесли на следующую неделю.