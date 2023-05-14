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Published Сегодня, 11:09

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В Уфе мужчина погиб после взрыва артснаряда

14 мая 2023, 11:09
Фото: 1MI

В Уфе на пункте приема металлолома сдетонировал взрыватель артснаряда

Трагедия произошла в Уфе на пункте приема металлолома, сообщает телеграм-канал 112.

В Уфе погиб сотрудник пункта прием металлолома. По информации телеграм-канала 112, на месте якобы сдетонировал взрыватель артснаряда. 

После произошедшего сотрудники Росгвардии обыскали площадку, на которой находился взрыватель, и якобы нашли еще 4 устройства, из которых 3 были разобраны. 

Сообщается, что профильные службы выясняют, как взрыватель мог оказаться в пункте приема металлолома. Ведется следствие, а сам пункт закрыт. 

Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии, а также в Следственный комитет по РБ. 

#Элина Сайфранова
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