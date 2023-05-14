В Уфе мужчина погиб после взрыва артснаряда

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:15
Updated Сегодня, 11:15
В Уфе погиб сотрудник пункта прием металлолома. По информации телеграм-канала 112, на месте якобы сдетонировал взрыватель артснаряда.
После произошедшего сотрудники Росгвардии обыскали площадку, на которой находился взрыватель, и якобы нашли еще 4 устройства, из которых 3 были разобраны.
Сообщается, что профильные службы выясняют, как взрыватель мог оказаться в пункте приема металлолома. Ведется следствие, а сам пункт закрыт.
Mkset обратился за комментарием в пресс-службу Росгвардии, а также в Следственный комитет по РБ.