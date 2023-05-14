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В Межгорье благоустраивают центральную площадь

14 мая 2023, 05:20
Фото: 1MI
Центральную площадь в Межгорье благоустраивают по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщает администрация города.

— В этом году завершим все ремонтные работы проезжей части и тротуаров, прилегающих к площади Победы, городскому стадиону, а также на участке дороги напротив здания поликлиники № 1 Медико-санитарной части № 142 федерального медико-биологического агентства в рамках синхронизации проектов по благоустройству городской территории, — сообщил руководитель муниципалитета Вячеслав Калугин.

Ремонт тротуара по одной из сторон специалисты уже завершили. На противоположной стороне работы продолжаются. В то же время подрядчики уже завершают выравнивание дороги по участку возле поликлиники.

Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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