В Межгорье благоустраивают центральную площадь

Posted Вчера, 05:20
Published Вчера, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
— В этом году завершим все ремонтные работы проезжей части и тротуаров, прилегающих к площади Победы, городскому стадиону, а также на участке дороги напротив здания поликлиники № 1 Медико-санитарной части № 142 федерального медико-биологического агентства в рамках синхронизации проектов по благоустройству городской территории, — сообщил руководитель муниципалитета Вячеслав Калугин.
Ремонт тротуара по одной из сторон специалисты уже завершили. На противоположной стороне работы продолжаются. В то же время подрядчики уже завершают выравнивание дороги по участку возле поликлиники.
Одна из ключевых задач нацпроекта «Жилье и городская среда» — повышение комфорта городской среды. Нацпроект предусматривает активное вовлечение граждан в решение вопросов по благоустройству своих городов. Кроме того, основной целевой показатель нацпроекта — обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.