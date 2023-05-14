В Межгорье благоустраивают центральную площадь

— В этом году завершим все ремонтные работы проезжей части и тротуаров, прилегающих к площади Победы, городскому стадиону, а также на участке дороги напротив здания поликлиники № 1 Медико-санитарной части № 142 федерального медико-биологического агентства в рамках синхронизации проектов по благоустройству городской территории, — сообщил руководитель муниципалитета Вячеслав Калугин.