В ходе СВО погиб 41-летний уроженец Башкирии Газиз Кинзябулатов

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Стало известно о гибели 41-летнего Газиза Кинзябулатова уроженца Альшеевского района Башкирии. Как сообщает глава муниципалитета Дамир Мустафин, у мужчины остались трое детей.
— Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Газиза. Мы скорбим вместе с вами, — добавил Дамир Мустафин.
Прощание с Газизом Кинзябулатовым запланировано завтра, 15 мая, в селе Никифарово.