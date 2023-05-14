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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:37

Updated Сегодня, 12:37

В ходе СВО погиб 41-летний уроженец Башкирии Газиз Кинзябулатов

14 мая 2023, 12:35
Об этом сообщает глава Альшеевского района Дамир Мустафин.

Стало известно о гибели 41-летнего Газиза Кинзябулатова уроженца Альшеевского района Башкирии. Как сообщает глава муниципалитета Дамир Мустафин, у мужчины остались трое детей.

— Никакие слова не могут уменьшить боль и горечь от невосполнимой утраты. Выражаем слова соболезнования родным и близким Газиза. Мы скорбим вместе с вами, — добавил Дамир Мустафин.

Прощание с Газизом Кинзябулатовым запланировано завтра, 15 мая, в селе Никифарово.

Фото: Дамир Мустафин // vk.com
#Элина Сайфранова
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