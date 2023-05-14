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В Башкирии в Верхне-Татышлинскую больницу поступило новое оборудование

14 мая 2023, 07:34
Фото: 1MI
Верхне-Татышлинская центральная районная больница получила видеоэндоскопическую систему Fujifilm ЕР-6000, сообщили в министерстве здравоохранения республики. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

Эндоскопическая система — устройство, которое помогает проводить осмотр внутренних органов. Тонкий и удобный эндоскоп дает четкие и точные изображения, которые соответствуют самым высоким стандартам. Оборудование будет использоваться для диагностики и выявления различных заболеваний. Эндоскоп будет применяться, чтобы обнаружить язву желудка или двенадцатиперстной кишки, опухоли желудочно-кишечного тракта, запущенные формы гастрита, кровотечения и другие заболевания пищеварительной системы. Также он предназначен для обследований дыхательных путей, позвоночного столба и мочевыводящих путей.

Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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