В Башкирии в Верхне-Татышлинскую больницу поступило новое оборудование

Posted Вчера, 07:34
Published Вчера, 07:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
Эндоскопическая система — устройство, которое помогает проводить осмотр внутренних органов. Тонкий и удобный эндоскоп дает четкие и точные изображения, которые соответствуют самым высоким стандартам. Оборудование будет использоваться для диагностики и выявления различных заболеваний. Эндоскоп будет применяться, чтобы обнаружить язву желудка или двенадцатиперстной кишки, опухоли желудочно-кишечного тракта, запущенные формы гастрита, кровотечения и другие заболевания пищеварительной системы. Также он предназначен для обследований дыхательных путей, позвоночного столба и мочевыводящих путей.
Федеральный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации» реализуется с 2022 года по нацпроекту «Здравоохранение». Его цель — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы исходя из потребностей всех групп населения.