В Башкирии в Верхне-Татышлинскую больницу поступило новое оборудование

Эндоскопическая система — устройство, которое помогает проводить осмотр внутренних органов. Тонкий и удобный эндоскоп дает четкие и точные изображения, которые соответствуют самым высоким стандартам. Оборудование будет использоваться для диагностики и выявления различных заболеваний. Эндоскоп будет применяться, чтобы обнаружить язву желудка или двенадцатиперстной кишки, опухоли желудочно-кишечного тракта, запущенные формы гастрита, кровотечения и другие заболевания пищеварительной системы. Также он предназначен для обследований дыхательных путей, позвоночного столба и мочевыводящих путей.