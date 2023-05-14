В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Евгением Шамшитовым

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Published Сегодня, 04:41
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Накануне, 12 мая, в деревне Баймурзино Мишкинского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Евгением Шамшитовым. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.
О погибшем говорится как о настоящем герое, который прикрывал огнем своих товарищей. Посмертно Евгений Шамшитов был награжден Орденом мужества.
— Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения. Память о нем всегда будет жить в сердцах мишкинцев, — добавили в муниципалитете.