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В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО ефрейтором Евгением Шамшитовым

14 мая 2023, 04:41
Об этом сообщили в администрации Мишкинского района

Накануне, 12 мая, в деревне Баймурзино Мишкинского района простились с погибшим в ходе специальной военной операции ефрейтором Евгением Шамшитовым. Об этом сообщили в администрации муниципалитета.

О погибшем говорится как о настоящем герое, который прикрывал огнем своих товарищей. Посмертно Евгений Шамшитов был награжден Орденом мужества.

— Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгения. Память о нем всегда будет жить в сердцах мишкинцев, — добавили в муниципалитете.
Фото: Администрация Мишкинского района//Vk.com
#Элина Сайфранова
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