В Башкирии мужчина бросил жену с тремя детьми на берегу и уплыл

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Накануне, на Павловском водохранилище ссора между супругами могла закончиться трагедией. По информации Госкомитета по ЧС, отдыхающие решили прокатиться на лодке.
А ходе водной прогулки между одной из женщин и ее супругом произошла ссора. В результате мужчина оставил двух женщин и трех детей на противоположном берегу водохранилища.
На место прибыли спасатели и вернули женщин и детей на берег. Мужчина в это время отдыхал в своем номере.