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В Башкирии мужчина бросил жену с тремя детьми на берегу и уплыл

14 мая 2023, 06:36
Фото: 1MI
Инцидент произошел из-за ссоры между супругами, сообщает Госкомитет по ЧС.

Накануне, на Павловском водохранилище ссора между супругами могла закончиться трагедией. По информации Госкомитета по ЧС, отдыхающие решили прокатиться на лодке.

А ходе водной прогулки между одной из женщин и ее супругом произошла ссора. В результате мужчина оставил двух женщин и трех детей на противоположном берегу водохранилища.

На место прибыли спасатели и вернули женщин и детей на берег. Мужчина в это время отдыхал в своем номере.

#Элина Сайфранова
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