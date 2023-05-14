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Стали известны подробности взрыва на пункте приема металлолома в Уфе

14 мая 2023, 14:20
В результате произошедшего скончался 55-летний рабочий пункта приема, подтвердили в СК РБ.

Следователи проводят проверку по факту смерти 55-летнего рабочего пункта приема металлолома в Уфе. По предварительным данным, в 14 мая в микрорайоне «Нижегородка» произошел хлопок, причиной которого стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим.

— На место происшествия выехали следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии, — добавили в СК РБ.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее телеграм-канал «112» также сообщал, что сотрудники Росгвардии в ходе осмотра территории также обнаружили еще 4 взрывателя, из которых 3 были разобраны. 

#Элина Сайфранова
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