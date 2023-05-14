Стали известны подробности взрыва на пункте приема металлолома в Уфе

Следователи проводят проверку по факту смерти 55-летнего рабочего пункта приема металлолома в Уфе. По предварительным данным, в 14 мая в микрорайоне «Нижегородка» произошел хлопок, причиной которого стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим.