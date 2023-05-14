Стали известны подробности взрыва на пункте приема металлолома в Уфе

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:24
Updated Сегодня, 14:24
Следователи проводят проверку по факту смерти 55-летнего рабочего пункта приема металлолома в Уфе. По предварительным данным, в 14 мая в микрорайоне «Нижегородка» произошел хлопок, причиной которого стала детонация сданного элемента боевого снаряда при его разборе погибшим.
— На место происшествия выехали следователи СКР совместно с сотрудниками МВД и Росгвардии, — добавили в СК РБ.
На данный момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
Ранее телеграм-канал «112» также сообщал, что сотрудники Росгвардии в ходе осмотра территории также обнаружили еще 4 взрывателя, из которых 3 были разобраны.