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Скончался глава Башстата 64-летний Акрам Ганиев

14 мая 2023, 09:47
Фото: сайт главы РБ
Руководил Башстатом Акрам Ганиев с 2005 года.

Стало известно о смерти руководителя Башстата Акрама Ганиева. Об этом сообщает глава Салаватского района Марс Кашапов.

— В возрасте 64 лет ушел из жизни Ганиев Акрам Мухаметович, руководитель Башкортостанстата, почетный работник государственной статистики, заслуженный экономист Республики Башкортостан и Российской Федерации, наш земляк, уроженец д. Куселярово, — Марс Кашапов.

Акрам Ганиев после окончания БашГУ трудился в уфимской школе, а в период с 198-1994 года занимал руководящие посты в Статуправления БАССР и в Башкирском управлении статистики. С 2000-го года перешел на работу в Госкомитет Башкирии по статистике в должности зампредседателя, а после возглавил комитет. В 2005 году был назначен руководителем Башстата.

Редакция Mkset выражает свои соболезнования родным и близким Акрама Ганиева. 

#Элина Сайфранова
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