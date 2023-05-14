Скончался глава Башстата 64-летний Акрам Ганиев

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
Стало известно о смерти руководителя Башстата Акрама Ганиева. Об этом сообщает глава Салаватского района Марс Кашапов.
— В возрасте 64 лет ушел из жизни Ганиев Акрам Мухаметович, руководитель Башкортостанстата, почетный работник государственной статистики, заслуженный экономист Республики Башкортостан и Российской Федерации, наш земляк, уроженец д. Куселярово, — Марс Кашапов.
Акрам Ганиев после окончания БашГУ трудился в уфимской школе, а в период с 198-1994 года занимал руководящие посты в Статуправления БАССР и в Башкирском управлении статистики. С 2000-го года перешел на работу в Госкомитет Башкирии по статистике в должности зампредседателя, а после возглавил комитет. В 2005 году был назначен руководителем Башстата.
Редакция Mkset выражает свои соболезнования родным и близким Акрама Ганиева.