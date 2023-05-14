Скончался глава Башстата 64-летний Акрам Ганиев

Акрам Ганиев после окончания БашГУ трудился в уфимской школе, а в период с 198-1994 года занимал руководящие посты в Статуправления БАССР и в Башкирском управлении статистики. С 2000-го года перешел на работу в Госкомитет Башкирии по статистике в должности зампредседателя, а после возглавил комитет. В 2005 году был назначен руководителем Башстата.