Новоуральский потрошитель: вспоминаем маньяка, который погубил студентку из Башкирии

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:43
Updated Сегодня, 08:43
В мае 2001 года 16-летняя девушка направлялась на учебу в село Месягутово, однако прямо автобусного маршрута из деревни до села на тот момент не было. Добраться до автовокзала ей помог знакомый, а дальше молодой девушке пришлось ловить попутку. Так и вышло, что она оказалась в автомобиле «новоуральского потрошителя» Евгения Петрова.
Преступления Евгений Петров чаще всего совершал в Свердловской области, его жертвами становились девочки от 9 до 18 лет. Как уже во время следствия признавался сам Петров, ему легче было находить общий язык с несовершеннолетними.
Его первой жертвой в 1998 году стала Мария Поливцева. Дальше убийства продолжались до 2000 года и возобновились вновь в 2003 году. В этот период «новоуральский потрошитель» убивал в Башкирии.
Вернемся к трагедии в Башкирии. В злополучный день 22 года назад 16-летняя девушка села в машину Петрова и спустя некоторое он время съехал с дороги в поле, заблокировал двери, угрожал ей ножом и изнасиловал. После содеянного, он вытолкнул свою жертву из автомобиля и задушил тросом. Убитую маньяк еще несколько раз ударил ножом.
Тело 16-летней девушки пролежало в поле еще четыре месяца, прежде чем его нашли. Однако правосудия пришлось ждать еще дольше. Дело об убийстве было направлено в архив, вновь за расследование взялись в 2020 году. Следователь Урал Рахматуллин сообщил изданию Ufa1, что повторный анализ преступления привел их у «новоуральскому потрошителю».
На тот момент Евгений Петров уже несколько лет отбывал наказание за убийство 11 девушек. В 2005 году суд приговорил его к пожизненному в одну из самых страшных тюрем России «Полярная сова». За убийство 16-летней девушки из Башкирии его приговорили еще к 12 годам лишения свободы. Следователь Урал Рахматуллин отмечает, что для самого осужденного новый срок мало что изменит, однако родственники погибшей могут рассчитывать на компенсацию.