mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:41

Published Сегодня, 08:41

Modified Сегодня, 08:43

Updated Сегодня, 08:43

Изображение материала

Новоуральский потрошитель: вспоминаем маньяка, который погубил студентку из Башкирии

14 мая 2023, 08:41
Фото: 1MI
Убийство 16-летней жительницы Башкирии произошло в мае 2001 года, однако «поймать» преступника следователям удалось только в прошлом году.

В мае 2001 года 16-летняя девушка направлялась на учебу в село Месягутово, однако прямо автобусного маршрута из деревни до села на тот момент не было. Добраться до автовокзала ей помог знакомый, а дальше молодой девушке пришлось ловить попутку. Так и вышло, что она оказалась в автомобиле «новоуральского потрошителя» Евгения Петрова.

Преступления Евгений Петров чаще всего совершал в Свердловской области, его жертвами становились девочки от 9 до 18 лет. Как уже во время следствия признавался сам Петров, ему легче было находить общий язык с несовершеннолетними.

Его первой жертвой в 1998 году стала Мария Поливцева. Дальше убийства продолжались до 2000 года и возобновились вновь в 2003 году. В этот период «новоуральский потрошитель» убивал в Башкирии.

Вернемся к трагедии в Башкирии. В злополучный день 22 года назад 16-летняя девушка села в машину Петрова и спустя некоторое он время съехал с дороги в поле, заблокировал двери, угрожал ей ножом и изнасиловал. После содеянного, он вытолкнул свою жертву из автомобиля и задушил тросом. Убитую маньяк еще несколько раз ударил ножом.

Тело 16-летней девушки пролежало в поле еще четыре месяца, прежде чем его нашли. Однако правосудия пришлось ждать еще дольше. Дело об убийстве было направлено в архив, вновь за расследование взялись в 2020 году. Следователь Урал Рахматуллин сообщил изданию Ufa1, что повторный анализ преступления привел их у «новоуральскому потрошителю».

На тот момент Евгений Петров уже несколько лет отбывал наказание за убийство 11 девушек. В 2005 году суд приговорил его к пожизненному в одну из самых страшных тюрем России «Полярная сова». За убийство 16-летней девушки из Башкирии его приговорили еще к 12 годам лишения свободы. Следователь Урал Рахматуллин отмечает, что для самого осужденного новый срок мало что изменит, однако родственники погибшей могут рассчитывать на компенсацию.

#Элина Сайфранова
Подпишитесь
697 ступенек: что толпы туристов делают на лестнице шихана Торатау за 80 млн рублей
Сегодня, 09:18
В Уфе от «Газпромбанка» высадили кусты сирени, а после вернулись и все выкопали
Сегодня, 10:16
Власти озвучили дату благоустройства заброшенного парка Гастелло в Уфе
Сегодня, 08:06
В парке выросло уродство: жители Уфы обратились к Хабирову
Вчера, 12:11
На чемоданах: смотрим, как в Уфе выселяют зоолунапарк «Саванна» с рожающими львицами
12 мая 11:54