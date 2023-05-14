Новоуральский потрошитель: вспоминаем маньяка, который погубил студентку из Башкирии

На тот момент Евгений Петров уже несколько лет отбывал наказание за убийство 11 девушек. В 2005 году суд приговорил его к пожизненному в одну из самых страшных тюрем России «Полярная сова». За убийство 16-летней девушки из Башкирии его приговорили еще к 12 годам лишения свободы. Следователь Урал Рахматуллин отмечает, что для самого осужденного новый срок мало что изменит, однако родственники погибшей могут рассчитывать на компенсацию.