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Posted Вчера, 12:40

Published Вчера, 12:40

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Башкирские предприниматели смогут обучиться на бесплатных курсах

14 мая 2023, 12:40
Центр «Мой бизнес» РБ приглашает предпринимателей и самозанятых региона на бесплатные обучающие программы, которые реализуются по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство». Об этом сообщает министерство предпринимательства и туризма региона.

16 и 23 мая пройдет курс «Бизнес для самозанятых», а 18 и 24 мая — курс «PRO-бизнес» для предпринимателей. На тренингах слушатели научатся генерировать бизнес-идеи, овладеют навыками продаж и продвижения, узнают основы франчайзинга, ознакомятся с мерами господдержки.

— Мы уделяем большое внимание работе по повышению компетенций предпринимателей. Курсы «Бизнес для самозанятых» и «PRO-бизнес» предназначены для тех, кто открыл собственное дело и желает его развивать, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.

Также на курсах обсудят развитие личного бренда, важность самопрезентации и навыков ораторского мастерства. Формат обучения предполагает очные и онлайн-встречи. По его итогам участникам выдадут сертификаты.

— Особенность программы курсов в том, что здесь не будет отвлеченной теории и участники получат практические инструменты для развития своего бизнеса. Каждый спикер проекта является действующим предпринимателем и в процессе обучения будет ориентироваться не на «учебники», а на практику, собственный опыт и знания, — пояснила генеральный директор фонда развития и поддержки малого предпринимательства региона Элиана Саитова.

Тренинги будут проходить с 10:00 до 17:00 в городе Уфа на улице Мира, 14 («Фабрика будущего», 2 этаж). Дополнительную информацию можно получить по телефону центра «Мой бизнес»: +7(347) 224-99-99.

Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.

 

#Экономика#Касается каждого#Новости#Башкортостан#Андрей Королев
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