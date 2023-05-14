Башкирские предприниматели смогут обучиться на бесплатных курсах

— Особенность программы курсов в том, что здесь не будет отвлеченной теории и участники получат практические инструменты для развития своего бизнеса. Каждый спикер проекта является действующим предпринимателем и в процессе обучения будет ориентироваться не на «учебники», а на практику, собственный опыт и знания, — пояснила генеральный директор фонда развития и поддержки малого предпринимательства региона Элиана Саитова.