Башкирские предприниматели смогут обучиться на бесплатных курсах

Posted Вчера, 12:40
Published Вчера, 12:40
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
16 и 23 мая пройдет курс «Бизнес для самозанятых», а 18 и 24 мая — курс «PRO-бизнес» для предпринимателей. На тренингах слушатели научатся генерировать бизнес-идеи, овладеют навыками продаж и продвижения, узнают основы франчайзинга, ознакомятся с мерами господдержки.
— Мы уделяем большое внимание работе по повышению компетенций предпринимателей. Курсы «Бизнес для самозанятых» и «PRO-бизнес» предназначены для тех, кто открыл собственное дело и желает его развивать, — прокомментировал министр предпринимательства и туризма республики Рустем Афзалов.
Также на курсах обсудят развитие личного бренда, важность самопрезентации и навыков ораторского мастерства. Формат обучения предполагает очные и онлайн-встречи. По его итогам участникам выдадут сертификаты.
— Особенность программы курсов в том, что здесь не будет отвлеченной теории и участники получат практические инструменты для развития своего бизнеса. Каждый спикер проекта является действующим предпринимателем и в процессе обучения будет ориентироваться не на «учебники», а на практику, собственный опыт и знания, — пояснила генеральный директор фонда развития и поддержки малого предпринимательства региона Элиана Саитова.
Тренинги будут проходить с 10:00 до 17:00 в городе Уфа на улице Мира, 14 («Фабрика будущего», 2 этаж). Дополнительную информацию можно получить по телефону центра «Мой бизнес»: +7(347) 224-99-99.
Цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт.