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Published Сегодня, 15:18

Modified Сегодня, 15:20

Updated Сегодня, 15:20

Зеленский ввел санкции против семи компаний и топ-менеджера из Башкирии

13 мая 2023, 15:18
Соответствующие указы он подписал накануне.

В санкционные списки попали семь компаний из Башкирии и один топ-менеджер. В перечень внесены уфимское АО «Бэто» и его бывший директор Роберт Галимов. Также в список попал уфимский «Инженерный центр «Промис», стерлитамакские предприятия «Станкостроение» и «Станкомонтаж».

Санкции введены против компании «Управление строительства №30» из Межгорья, «Туймазытехуглерод» (Тумазы) и «Инман» (Ишимбай).

Всего в списки внесены 258 физических лиц и 733 компаний, среди которых не только российские граждане и организации. Под санкции также попали граждане и компании из Германии, Франции, Армении, Кипра и ряда других стран.

На официальном сайте офиса Владимира Зеленского накануне было опубликовано его обращение. Он заявил, что введенные санкции касаются военной промышленности России и доли российского банка в активах металлургического завода «Запорожсталь». Всего санкционных пакетов будет пять, в настоящее время опубликованы четыре из них.

#Наталья Балыкова#Общество
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