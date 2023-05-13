Зеленский ввел санкции против семи компаний и топ-менеджера из Башкирии

Posted Сегодня, 15:18
Published Сегодня, 15:18
Modified Сегодня, 15:20
Updated Сегодня, 15:20
В санкционные списки попали семь компаний из Башкирии и один топ-менеджер. В перечень внесены уфимское АО «Бэто» и его бывший директор Роберт Галимов. Также в список попал уфимский «Инженерный центр «Промис», стерлитамакские предприятия «Станкостроение» и «Станкомонтаж».
Санкции введены против компании «Управление строительства №30» из Межгорья, «Туймазытехуглерод» (Тумазы) и «Инман» (Ишимбай).
Всего в списки внесены 258 физических лиц и 733 компаний, среди которых не только российские граждане и организации. Под санкции также попали граждане и компании из Германии, Франции, Армении, Кипра и ряда других стран.
На официальном сайте офиса Владимира Зеленского накануне было опубликовано его обращение. Он заявил, что введенные санкции касаются военной промышленности России и доли российского банка в активах металлургического завода «Запорожсталь». Всего санкционных пакетов будет пять, в настоящее время опубликованы четыре из них.