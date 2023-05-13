Зеленский ввел санкции против семи компаний и топ-менеджера из Башкирии

На официальном сайте офиса Владимира Зеленского накануне было опубликовано его обращение. Он заявил, что введенные санкции касаются военной промышленности России и доли российского банка в активах металлургического завода «Запорожсталь». Всего санкционных пакетов будет пять, в настоящее время опубликованы четыре из них.