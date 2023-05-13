В Уфе избили сына участника СВО

«Данный мужчина уже известен инспекторам и участковым как неадекватный. Далее мне сказали что, будут делать запрос, не состоит ли он на учете в психдиспансере, если да, то возможно его отправят на лечение и то не факт, будут смотреть по его состоянию. У меня двое детей старший сын, которого избили и младший сын инвалид, пожилая мама. Я не понимаю, как такое может быть, что ребенка избили, сломали нос, а этого больного человека через два дня отпускают, до следующего избиения?», - недоумевает Лилия М.