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В Уфе избили сына участника СВО

13 мая 2023, 09:04
Фото: 1MI

Сына участника СВО избил мужчина на улице в Уфе

Об инциденте сообщила мать ребенка.

Супруга мобилизованного из Уфы Лилия М. Обратилась к главе республики Радию Хабирову с просьбой защитить ее семью. Она рассказала, что ее муж сейчас находятся в Донецке. 11 мая на женщину с сыном на улице набросился неизвестный. Мужчина ударил ребенка по лицу и скрылся. Мальчик получил сотрясение мозга и перелом носа, его госпитализировали.

Женщина в тот же день написала заявление об избиении в полицию и нашла видеозапись с изображением подозреваемого. Мужчину задержали и взяли у него показания, но вскоре его отпустят.

«Данный мужчина уже известен инспекторам и участковым как неадекватный. Далее мне сказали что, будут делать запрос, не состоит ли он на учете в психдиспансере, если да, то возможно его отправят на лечение и то не факт, будут смотреть по его состоянию. У меня двое детей старший сын, которого избили и младший сын инвалид, пожилая мама. Я не понимаю, как такое может быть, что ребенка избили, сломали нос, а этого больного человека через два дня отпускают, до следующего избиения?», - недоумевает Лилия М.

Она просит защитить семью — у женщины есть еще один ребенок с инвалидностью и пожилая мать. Опасный мужчина, как она выяснила, живет неподалеку и нападение может повториться в любой момент.

На обращение уфимки пока откликнулись только сотрудники Центра управления регионом, попросившие сообщить фамилию и имя пострадавшего ребенка, населенный пункт и адрес, где произошел инцидент.

Прочитавшие о случившимся жители Башкирии в комментариях сочувствуют женщине и просят Радия Хабирова принять необходимые меры в связи с инцидентом.

#Наталья Балыкова#Общество
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