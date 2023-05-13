В парке выросло уродство: жители Уфы обратились к Хабирову

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
С требованием разобраться в ситуации к главе Башкирии обратилась Гузель Р. Она рассказала, что жители в течение года любовались зелеными газонами, посадками, красивой площадкой для детей и фонтаном.
«А сегодня в этом парке выросло вот это уродство! Кто позволил поставить это в нашем парке? Для чего? Только чтобы заработать. Рядом с ним поставили этот ужасный ларек», — написала она.
Уфимка спрашивает, что разрешил размещать платные батуты в парках. Установленные конструкции испортили газон и уже высаженные деревья.
«Жители огорчены! Испортили всю концепцию парка. Вернулись в 90-е», — сообщила Гузель Р.
В мэрии пообещали ответить на претензии жителей до 18 мая.
Ранее Mkset рассказывал об этом парке, который делали долго, дорого, сдали с недостатками, многие из которых так и не исправлены.