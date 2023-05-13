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В парке выросло уродство: жители Уфы обратились к Хабирову

13 мая 2023, 12:11
Фото: Гузель Р. / vk

Жители микрорайона Южный в Уфе просят убрать из сквера платные батуты и ужасный ларек

Парку всего год, и этого времени коммерсантам хватило, чтобы вернуть его в 90-е.

С требованием разобраться в ситуации к главе Башкирии обратилась Гузель Р. Она рассказала, что жители в течение года любовались зелеными газонами, посадками, красивой площадкой для детей и фонтаном.

«А сегодня в этом парке выросло вот это уродство! Кто позволил поставить это в нашем парке? Для чего? Только чтобы заработать. Рядом с ним поставили этот ужасный ларек», — написала она.

Уфимка спрашивает, что разрешил размещать платные батуты в парках. Установленные конструкции испортили газон и уже высаженные деревья.

«Жители огорчены! Испортили всю концепцию парка. Вернулись в 90-е», — сообщила Гузель Р.

В мэрии пообещали ответить на претензии жителей до 18 мая.

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Ранее Mkset рассказывал об этом парке, который делали долго, дорого, сдали с недостатками, многие из которых так и не исправлены.

#Наталья Балыкова#Общество
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