Одна из девяти: в Башкирии пожарный 20 минут откачивал кота

Posted Сегодня, 05:13
Published Сегодня, 05:13
Modified Сегодня, 07:02
Updated Сегодня, 07:02
Кот по кличке Рыжик был спасен накануне в Салавате, где загорелся балкон многоэтажки. Пожар начался на шестом этаже, расположенные выше квартиры заволокло едким дымом. Спасатели эвакуировали восемь взрослых, троих детей и кота, который уже не дышал.
«Не уверены, что у котов девять жизней, но вторую вчера Рыжику точно подарил наш пожарный из 36 пожарно-спасательной части Максим Левин», — рассказали в пресс-службе.
Кота пришлось откачивать около 20 минут, после чего он пришел в себя и задышал.