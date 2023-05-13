Одна из девяти: в Башкирии пожарный 20 минут откачивал кота

Кот по кличке Рыжик был спасен накануне в Салавате, где загорелся балкон многоэтажки. Пожар начался на шестом этаже, расположенные выше квартиры заволокло едким дымом. Спасатели эвакуировали восемь взрослых, троих детей и кота, который уже не дышал.