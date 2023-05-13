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Одна из девяти: в Башкирии пожарный 20 минут откачивал кота

13 мая 2023, 05:13
Фото: МЧС по Башкирии

Пожарные в башкирском Салавате спасли 11 человек и кота Рыжика

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Кот по кличке Рыжик был спасен накануне в Салавате, где загорелся балкон многоэтажки. Пожар начался на шестом этаже, расположенные выше квартиры заволокло едким дымом. Спасатели эвакуировали восемь взрослых, троих детей и кота, который уже не дышал.

«Не уверены, что у котов девять жизней, но вторую вчера Рыжику точно подарил наш пожарный из 36 пожарно-спасательной части Максим Левин», — рассказали в пресс-службе.

Кота пришлось откачивать около 20 минут, после чего он пришел в себя и задышал.

#Наталья Балыкова#Общество
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