Мэрия Уфы лезет в долги

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
Мэрия Уфы закажет услуги по открытию возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета городского округа. Всего администрации необходимо 390 млн рублей.
Срок кредитования — с даты заключения контракта по 30 июня 2023 года, предельный срок погашения установлен до 20 июня 2024 года.
Договор должен быть заключен с возможностью досрочного погашения. Кредит необходимо предоставить без комиссий, сборов и иных платежей кроме процентов и штрафов. За услуги по предоставлению кредитной линии город заплатит 33,15 млн рублей. Цена контракта включает в себя процентную ставку, в том числе плату за открытие кредитной линии, за обслуживание кредита и за обслуживание от неиспользованного лимита.