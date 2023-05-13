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Мэрия Уфы лезет в долги

13 мая 2023, 06:20
Фото: мэрия Уфы

Мэрия Уфы привлечет 390 млн рублей кредитных средств на год

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Мэрия Уфы закажет услуги по открытию возобновляемой кредитной линии для покрытия дефицита бюджета городского округа. Всего администрации необходимо 390 млн рублей.

Срок кредитования — с даты заключения контракта по 30 июня 2023 года, предельный срок погашения установлен до 20 июня 2024 года.

Договор должен быть заключен с возможностью досрочного погашения. Кредит необходимо предоставить без комиссий, сборов и иных платежей кроме процентов и штрафов. За услуги по предоставлению кредитной линии город заплатит 33,15 млн рублей. Цена контракта включает в себя процентную ставку, в том числе плату за открытие кредитной линии, за обслуживание кредита и за обслуживание от неиспользованного лимита.

#Город#Наталья Балыкова
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