Мэрия Уфы лезет в долги

Договор должен быть заключен с возможностью досрочного погашения. Кредит необходимо предоставить без комиссий, сборов и иных платежей кроме процентов и штрафов. За услуги по предоставлению кредитной линии город заплатит 33,15 млн рублей. Цена контракта включает в себя процентную ставку, в том числе плату за открытие кредитной линии, за обслуживание кредита и за обслуживание от неиспользованного лимита.