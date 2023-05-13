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Чиновники Башкирии потратят 2,9 млн на часы

13 мая 2023, 06:54
Фото: 1MI

Власти Башкирии потратят на сувенирные часы до 2,9 млн рублей

Изделия закупаются для официальных и «иных» мероприятий, следует из документации госзакупки.

Республиканское Хозяйственное управление ищет поставщика сувенирных часов, которые будут раздавать в качестве наград правительство и глава Башкирии. На эти цели из регионального бюджета выделено до 2,9 млн рублей.

Всего закупается 15 видов часов, среди которых мужские и женские. Самое дорогое изделие оценили в 30,4 тыс. рублей, самое дешевое — в 4,5 тыс.

Часы должны быть украшены стразами, с кожаными ремешками, в футлярах. На циферблатах необходимо нанести государственную символику — герб Башкирии, а также надписи «Правительство Республики Башкортостан», «Управление делами Республики Башкортостан», «Республика Башкортостан» и другие. Аналогичные надписи и изображения должны быть выгравированы на задней крышке часов. Поставлять их нужно будет по заявкам заказчика до 25 декабря.

Это не первая такая закупка. В марте на аналогичные часы ушло 1,3 млн рублей, перечисленных налогоплательщиками. Контракт на поставку заключили с индивидуальным предпринимателем из Москвы Яной Мельниковой.

#Общество#Наталья Балыкова#Всегда актуально
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