Чиновники Башкирии потратят 2,9 млн на часы

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 08:51
Updated Сегодня, 08:51
Республиканское Хозяйственное управление ищет поставщика сувенирных часов, которые будут раздавать в качестве наград правительство и глава Башкирии. На эти цели из регионального бюджета выделено до 2,9 млн рублей.
Всего закупается 15 видов часов, среди которых мужские и женские. Самое дорогое изделие оценили в 30,4 тыс. рублей, самое дешевое — в 4,5 тыс.
Часы должны быть украшены стразами, с кожаными ремешками, в футлярах. На циферблатах необходимо нанести государственную символику — герб Башкирии, а также надписи «Правительство Республики Башкортостан», «Управление делами Республики Башкортостан», «Республика Башкортостан» и другие. Аналогичные надписи и изображения должны быть выгравированы на задней крышке часов. Поставлять их нужно будет по заявкам заказчика до 25 декабря.
Это не первая такая закупка. В марте на аналогичные часы ушло 1,3 млн рублей, перечисленных налогоплательщиками. Контракт на поставку заключили с индивидуальным предпринимателем из Москвы Яной Мельниковой.