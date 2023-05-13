Чиновники Башкирии потратят 2,9 млн на часы

Часы должны быть украшены стразами, с кожаными ремешками, в футлярах. На циферблатах необходимо нанести государственную символику — герб Башкирии, а также надписи «Правительство Республики Башкортостан», «Управление делами Республики Башкортостан», «Республика Башкортостан» и другие. Аналогичные надписи и изображения должны быть выгравированы на задней крышке часов. Поставлять их нужно будет по заявкам заказчика до 25 декабря.