Жителям Башкирии угрожает еще одно инфекционное заболевание

Единственный способ избежать заражения корью — вакцинация. Как правило, детям прививку делают в год и в шесть лет. Ревакцинацию стоит делать людям в 35 лет и позже. Эффективна вакцинация даже в случае, если сделана она была уже после контакта с больным. Сделать прививку, со слов Анны Казак, можно в любой поликлинике бесплатно.