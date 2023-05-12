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Жителям Башкирии угрожает еще одно инфекционное заболевание

12 мая 2023, 15:40
Фото: 1MI
Об этом заявила глава Роспотребнадзора РБ Анна Казак.

В Башкирии появились случаи заражения корью как среди детей, так и среди взрослых. Отмечается, что взрослые переносят болезнь «особенно тяжело» и последствия кори могут быть необратимыми.

Как отметила глава республиканского Роспотребнадзора Анна Казак ГТРК «Башкортостан», вирус кори передаются воздушно-капельным путем и очень заразен. Так, «подцепить» его можно не только при непосредственном общении с болеющим, но и зайдя после него в лифт или подержавшись за поручень в общественном транспорте.

К слову, за первые четыре месяца этого года корью заболело более 20 человек. Ранее такой показатель фиксировался только за целый год. На сегодняшний день все случаи заражения инфекцией были «привезены» из Египта и Таджикистана.

Единственный способ избежать заражения корью — вакцинация. Как правило, детям прививку делают в год и в шесть лет. Ревакцинацию стоит делать людям в 35 лет и позже. Эффективна вакцинация даже в случае, если сделана она была уже после контакта с больным. Сделать прививку, со слов Анны Казак, можно в любой поликлинике бесплатно.

Ранее мы сообщали, что в учеников одной из школы Кумертау было решено перевести на дистанционное обучение из-за выявленных случаев заболевания корью. 

 

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#Элина Сайфранова
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