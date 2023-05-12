Власти назвали место и дату проведения последнего звонка в Уфе

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Последний звонок в 2023 году состоится 22 мая в 14:00. Как уточнили в мэрии города, пройдет мероприятие на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау».
Известно, что в этом году окончание школы отменят свыше 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. А у более чем 11 тысяч девятиклассников в этот же день пройдут торжественные линейки.
Напомним, что в этот день вводится запрет на продажу алкоголя на территории всей республики, за исключением кафе, ресторанов и баров. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей.