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Власти назвали место и дату проведения последнего звонка в Уфе

12 мая 2023, 15:56
Фото: 1MI

Последний звонок в Уфе проведут у Конгресс-холла «Торатау» 22 мая

В этом году школу окончат более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников, сообщает мэрия Уфы.

Последний звонок в 2023 году состоится 22 мая в 14:00. Как уточнили в мэрии города, пройдет мероприятие на нижней площадке Конгресс-холла «Торатау».

Известно, что в этом году окончание школы отменят свыше 4,5 тысячи одиннадцатиклассников. А у более чем 11 тысяч девятиклассников в этот же день пройдут торжественные линейки. 

Напомним, что в этот день вводится запрет на продажу алкоголя на территории всей республики, за исключением кафе, ресторанов и баров. Нарушителям грозит штраф до 300 тысяч рублей. 

#Элина Сайфранова
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