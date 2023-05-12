В Уфе женщина за секунду успела спасти себя и ребенка от смерти или серьезной травмы

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
Днем 12 мая в Уфе женщина благодаря своей молниеносной реакции чудом спаслась от падающей на нее огромной ветки от дерева. На руках у нее в это время находился маленький ребенок, и кто знает чем бы закончилась их прогулка, если бы женщина вовремя не среагировала после странных звуков.
Днем 12 мая в Уфе женщина благодаря своей молниеносной реакции чудом спаслась от падающей на нее огромной ветки от дерева. На руках у нее в это время находился маленький ребенок, и кто знает чем бы закончилась их прогулка, если бы женщина вовремя не среагировала после странных звуков.
Произошел инцидент на улице Хадии Давлетшиной. К счастью девушка инстинктивно отскочила в нужную сторону. Примечательно, что ветка упала в нескольких сантиметров от нее уже после того, как она отступила назад. Представлять возможные последствия, если бы девушка не среагировала столь быстро и правильно, страшно.
Будьте аккуратнее на улице во время сильных порывов ветра.