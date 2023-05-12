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Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:48

Updated Сегодня, 11:48

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В Уфе женщина за секунду успела спасти себя и ребенка от смерти или серьезной травмы

12 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI

В Уфе ветер сломал дерево и оно упало в сантиметре от женщины с ребенком на руках

Как ветер в Уфе едва не обрушил сук дерева на молодую маму с ребенком публикует UTV 12 мая.

Днем 12 мая в Уфе женщина благодаря своей молниеносной реакции чудом спаслась от падающей на нее огромной ветки от дерева. На руках у нее в это время находился маленький ребенок, и кто знает чем бы закончилась их прогулка, если бы женщина вовремя не среагировала после странных звуков. 

Видео: UTV

Днем 12 мая в Уфе женщина благодаря своей молниеносной реакции чудом спаслась от падающей на нее огромной ветки от дерева. На руках у нее в это время находился маленький ребенок, и кто знает чем бы закончилась их прогулка, если бы женщина вовремя не среагировала после странных звуков. 

Произошел инцидент на улице Хадии Давлетшиной. К счастью девушка инстинктивно отскочила в нужную сторону. Примечательно, что ветка упала в нескольких сантиметров от нее уже после того, как она отступила назад. Представлять возможные последствия, если бы девушка не среагировала столь быстро и правильно, страшно.

Будьте аккуратнее на улице во время сильных порывов ветра.

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#Дети#Город#Новости Уфы#Ирина Деревянчук#Видео
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