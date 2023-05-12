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В Уфе заметили собаку «Хатико»

12 мая 2023, 05:33
Фото: 1MI

В Уфе собака уже в течение нескольких дней ждет своего хозяина у здания кардиоцентра

Вот уже больше недели питомец не покидает двор республиканского кардиоцентра в надежде увидеть своего хозяина

В Уфе у здания республиканского кардиологического центра уже в течение нескольких дней собака ждет своего хозяина. Ещё 4 мая собаку заметили бежавшей за каретой скорой помощи, отвозившей пациента в центр. Найти хозяина пока что не удалось — неизвестно, куда именно поступил пациент. Об этом в соцсетях сообщила главврач медучреждения Ирина Николаева.

По словам Николаевой, собака не покидает двор кардиоцентра и с надеждой вглядывается в лица прохожих. Животное неохотно идет на контакт, но не отказывается от еды — здесь её понемногу подкармливают. Отмечается, что собака ухоженная и домашняя.

Собака крупная, похожа на овчарку, коричневого цвета, с рыжими пятнами. Собака крупная, похожа на овчарку, коричневого цвета, с рыжими пятнами.
Собака крупная, похожа на овчарку, коричневого цвета, с рыжими пятнами.
Фото: Ирина Николаева/ VK.com
— Очень надеемся, что хозяин ее узнает и придет за ней. Если кто-то ее узнал, дайте знать, — пишет главврач кардиоцентра.
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#Азамат Нухов#Город
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