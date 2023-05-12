В Уфе заметили собаку «Хатико»

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
В Уфе у здания республиканского кардиологического центра уже в течение нескольких дней собака ждет своего хозяина. Ещё 4 мая собаку заметили бежавшей за каретой скорой помощи, отвозившей пациента в центр. Найти хозяина пока что не удалось — неизвестно, куда именно поступил пациент. Об этом в соцсетях сообщила главврач медучреждения Ирина Николаева.
По словам Николаевой, собака не покидает двор кардиоцентра и с надеждой вглядывается в лица прохожих. Животное неохотно идет на контакт, но не отказывается от еды — здесь её понемногу подкармливают. Отмечается, что собака ухоженная и домашняя.
— Очень надеемся, что хозяин ее узнает и придет за ней. Если кто-то ее узнал, дайте знать, — пишет главврач кардиоцентра.