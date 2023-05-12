В Уфе заметили собаку «Хатико»

В Уфе у здания республиканского кардиологического центра уже в течение нескольких дней собака ждет своего хозяина. Ещё 4 мая собаку заметили бежавшей за каретой скорой помощи, отвозившей пациента в центр. Найти хозяина пока что не удалось — неизвестно, куда именно поступил пациент. Об этом в соцсетях сообщила главврач медучреждения Ирина Николаева.