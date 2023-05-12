В Уфе вместо ушедшей Bershka открылся новый магазин-замена

Напомним, компания Inditex объявила о закрытии бутиков своих марок в России в марте 2022 года. Несколькими месяцами ранее стало известно, что компания продаст российский бизнес ливанской компании Daher Group, которая развивает по франшизе более 40 глобальных брендов, включая марки Inditex, Adidas, Calzedonia, Mango и т. д., в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки.