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В Уфе вместо ушедшей Bershka открылся новый магазин-замена

12 мая 2023, 09:38

Сегодня в уфимской «Меге» открылся магазин-замена Bershka

Открылся бутик сегодня, 12 мая, в СТЦ «Мега».

Стало известно, что в уфимской «Меге» сегодня заработал магазин Ecru — замена ушедшей из России «Bershka».

На сегодняшний день в торговом центре открыты четыре новых бренда. Первыми в начале мая открылись MAAG (в прошлом Zara) и Vilet (Stradivarius). После состоялось открытие бутика DUB (ранее известного как Pull & Bear).

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Напомним, компания Inditex объявила о закрытии бутиков своих марок в России в марте 2022 года. Несколькими месяцами ранее стало известно, что компания продаст российский бизнес ливанской компании Daher Group, которая развивает по франшизе более 40 глобальных брендов, включая марки Inditex, Adidas, Calzedonia, Mango и т. д., в странах Ближнего Востока, Персидского залива и Африки. 

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#Элина Сайфранова
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