В Уфе вечером пятницы и на все выходные закроют проезд по улице Сагита Агиша

В Уфе с вечера пятницы 12 мая и до утра понедельника 15 мая перекроют участок улицы Сагита Агиша у домов под номерами 14 и 16, а точнее участок от дома № 16 до дома № 14. Причина перекрытия участка в капитальном ремонте магистрального трубопровода.