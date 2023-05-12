В Уфе вечером пятницы и на все выходные закроют проезд по улице Сагита Агиша

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:18
Updated Сегодня, 11:18
В Уфе с вечера пятницы 12 мая и до утра понедельника 15 мая перекроют участок улицы Сагита Агиша у домов под номерами 14 и 16, а точнее участок от дома № 16 до дома № 14. Причина перекрытия участка в капитальном ремонте магистрального трубопровода.
Уфимцев и гостей столицы в связи с ремонтными работами и перекрытием просят заранее планировать свои маршруты. Также мэрия Уфы публикует схему маршрутов общественного транспорта, которая также будет изменена.