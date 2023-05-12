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В Уфе вечером пятницы и на все выходные закроют проезд по улице Сагита Агиша

12 мая 2023, 11:14
Фото: 1MI

В Уфе сегодня на три дня до понедельника 15 мая закроют участок улицы Сагита Агиша

Дорогу откроют для транспорта в 8 утра 15 мая, сообщает пресс-служба мэрии 12 мая.

В Уфе с вечера пятницы 12 мая и до утра понедельника 15 мая перекроют участок улицы Сагита Агиша у домов под номерами 14 и 16, а точнее участок от дома № 16 до дома № 14. Причина перекрытия участка в капитальном ремонте магистрального трубопровода.

Уфимцев и гостей столицы в связи с ремонтными работами и перекрытием просят заранее планировать свои маршруты. Также мэрия Уфы публикует схему маршрутов общественного транспорта, которая также будет изменена.

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Фото: пресс-служба мэрии Уфы
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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