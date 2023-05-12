Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии уже в ближайшие дни

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В Уфе объявлены рейдовые мероприятия на дорогах города, которые продлятся до воскресенья. Как сообщает глава Госавтоинспекции РБ Владимир Севастьянов, проводятся они в целях профилактики ДТП с тяжкими последствиями.
Кроме того, внимание будет уделяться также правилам перевозки детей в салоне автомобиля, а также недопущению появления на дорогах общего пользования детей, управляющих средствами индивидуальной мобильности, подростков за рулем мопедов и скутеров.