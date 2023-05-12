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Массовые проверки водителей пройдут в Башкирии уже в ближайшие дни

12 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI

В Уфе сотрудники ГИБДД объявили массовые рейды среди водителей сегодня и все выходные

Массовые проверки пройдут на дорогах города сегодня и в течение всех выходных, сообщил глава ГИБДД Владимир Севастьянов.

В Уфе объявлены рейдовые мероприятия на дорогах города, которые продлятся до воскресенья. Как сообщает глава Госавтоинспекции РБ Владимир Севастьянов, проводятся они в целях профилактики ДТП с тяжкими последствиями.

Кроме того, внимание будет уделяться также правилам перевозки детей в салоне автомобиля, а также недопущению появления на дорогах общего пользования детей, управляющих средствами индивидуальной мобильности, подростков за рулем мопедов и скутеров.

#Элина Сайфранова
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