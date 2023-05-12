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В Уфе на шесть часов закроют проезд на участке в центре города

12 мая 2023, 07:42
Фото: 1MI
Ограничения связаны с отправкой батальона имени Т. Кусимова к месту боевого слаживания

Сегодня в Уфе ограничат движение транспорта на участке ул. Пушкина — между ул. Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской — от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции. Данный участок будет недоступен для проезда сегодня в течение шести часов — с 10:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Как сообщили в мэрии Уфы, ограничение проезда на данном участке вводится в связи с торжественной отправкой военнослужащих пятого добровольческого батальона им. Т. Кусимова к месту боевого слаживания.

Ранее глава республики Радий Хабиров в ходе оперативного совещания в правительстве сообщил, что отправка батальона состоится на Советской площади, в связи с чем дал поручение подготовить её к торжественному мероприятию.

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#Азамат Нухов#Город
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