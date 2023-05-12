В Уфе на шесть часов закроют проезд на участке в центре города

Сегодня в Уфе ограничат движение транспорта на участке ул. Пушкина — между ул. Цюрупы и Ленина, а также часть ул. Советской — от ул. Заки Валиди до Октябрьской революции. Данный участок будет недоступен для проезда сегодня в течение шести часов — с 10:00 до 16:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.