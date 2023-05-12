В России увеличили сроки получения высшего образования

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Published Сегодня, 12:58
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Сегодня, 12 мая, был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому устанавливается пилотный период новой системы высшего образования.
По новой системе базовый период обучения в вузе составит от 4 до 6 лет, в магистратуре — от 1 года до 3 лет. и аспирантура. Кроме того, в системе будут предусмотрены программы ординатуры, магистратуры и ассистентуры-стажировки.
— Определить, что пилотный проект предусматривает обучение лиц, имеющих высшее образование — специалитет, по программам магистратуры специализированного высшего образования. Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования, — отмечается в тексте в указа.
На данном этапе пилотный проект будет запущен только в некоторых вузах России: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет им. Канта и Национальный исследовательский Томский государственный университет.