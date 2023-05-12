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В России увеличили сроки получения высшего образования

12 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Сегодня, 12 мая, был опубликован указ президента РФ Владимира Путина, согласно которому устанавливается пилотный период новой системы высшего образования.

По новой системе базовый период обучения в вузе составит от 4 до 6 лет, в магистратуре — от 1 года до 3 лет. и аспирантура. Кроме того, в системе будут предусмотрены программы ординатуры, магистратуры и ассистентуры-стажировки.

— Определить, что пилотный проект предусматривает обучение лиц, имеющих высшее образование — специалитет, по программам магистратуры специализированного высшего образования. Такое обучение не является для указанных лиц получением второго или последующего высшего образования, — отмечается в тексте в указа.

На данном этапе пилотный проект будет запущен только в некоторых вузах России: МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет им. Канта и Национальный исследовательский Томский государственный университет.

#Элина Сайфранова
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