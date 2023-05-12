В России могут ужесточить наказание для пьяных водителей на скоростных трассах

В своем обращении к главе Госавтоинспекции МВД России Михаилу Черникову Орлов отметил, что существующая статья не учитывает различные обстоятельства совершения административного правонарушения. В связи с этим он предложил внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, включая штраф в размере 60 тыс. рублей и лишение права управления на срок от трех до четырех лет за управление транспортным средством в состоянии опьянения на скоростной трассе с допустимой скоростью движения от 100 км/ч, пишет РТ.