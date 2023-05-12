В Башкирии закрыли скандальное кафе, в котором отравилось 17 человек

Напомним, что в только открывшееся заведение в тот день горожан привела акция, в рамках которой бесплатно угощали шаурмой. Однако среди ингредиентов блюда вошел и норовирус. По данным Роспотребнадзора, острая кишечная инфекция была выявлена у сотрудника заведения и в продуктах, из которого готовилась шаурма.