В Башкирии закрыли скандальное кафе, в котором отравилось 17 человек

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
В Мелеузе суд приостановил деятельность киоска быстрого питания, в котором 8 мая отправилось 17 человек. Как сегодня сообщил в Роспотребнадзоре РБ, суд рассмотреть материалы дела и постановил приостановить деятельность киоска на 45 суток.
Напомним, что в только открывшееся заведение в тот день горожан привела акция, в рамках которой бесплатно угощали шаурмой. Однако среди ингредиентов блюда вошел и норовирус. По данным Роспотребнадзора, острая кишечная инфекция была выявлена у сотрудника заведения и в продуктах, из которого готовилась шаурма.
Всего «жертвами» некачественного блюда стали 17 человек, 9 из которых дети. Сейчас все находятся в удовлетворительном состоянии. Делом также занимается и региональное управление Следкома.