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В Башкирии закрыли скандальное кафе, в котором отравилось 17 человек

12 мая 2023, 16:18
Фото: 1MI

В Башкирии суд приостановил деятельность кафе, в котором отравилось 17 человек

Шаурму с кишечной инфекцией раздавали бесплатно в Мелеузе. Закрыли киоск быстрого питания еще 9 мая, теперь же суд установил срок приостановления деятельности, сообщили в Роспотребнадзоре РБ.

В Мелеузе суд приостановил деятельность киоска быстрого питания, в котором 8 мая отправилось 17 человек. Как сегодня сообщил в Роспотребнадзоре РБ, суд рассмотреть материалы дела и постановил приостановить деятельность киоска на 45 суток.

Напомним, что в только открывшееся заведение в тот день горожан привела акция, в рамках которой бесплатно угощали шаурмой. Однако среди ингредиентов блюда вошел и норовирус. По данным Роспотребнадзора, острая кишечная инфекция была выявлена у сотрудника заведения и в продуктах, из которого готовилась шаурма.

Всего «жертвами» некачественного блюда стали 17 человек, 9 из которых дети. Сейчас все находятся в удовлетворительном состоянии. Делом также занимается и региональное управление Следкома.

#Элина Сайфранова
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