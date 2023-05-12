В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело 21-летней девушки

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
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Updated Сегодня, 09:11
В Башкирии 11 мая неподалеку от железнодорожной станции Туймазы пассажирский поезд сбил 21-летнюю девушку. Она скончалась на месте. Об этом сегодня, 12 мая, в соцсетях сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, трагедия произошла в результате того, что девушка решила пересечь железнодорожные пути в запрещенном месте. Машинист, управлявший пассажирским поездом, предпринял попытку экстренной остановки, но безуспешно.
В настоящий момент следователи проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Напомним, в январе этого года в Куюргазинском районе Башкирии 15-летний мальчик попал под колеса скоростного пассажирского поезда. По предварительным данным, подросток не заметил приближение поезда из-за громко игравшей музыки в наушниках. Мальчик остался жив, но у был диагностирован перелом свода черепа. Как позднее сообщили в региональном Минздраве, спустя несколько недель после инцидента мальчик все же скончался в больнице.