В Башкирии на железнодорожных путях нашли тело 21-летней девушки

Напомним, в январе этого года в Куюргазинском районе Башкирии 15-летний мальчик попал под колеса скоростного пассажирского поезда. По предварительным данным, подросток не заметил приближение поезда из-за громко игравшей музыки в наушниках. Мальчик остался жив, но у был диагностирован перелом свода черепа. Как позднее сообщили в региональном Минздраве, спустя несколько недель после инцидента мальчик все же скончался в больнице.