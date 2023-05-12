Стали известны подробности инцидента с летевшим из Уфы самолетом

Отмечается, что в 12:29 по московскому времени самолет благополучно приземлился в городе назначения. На борту воздушного судна в это время находились 73 пассажира, один из которых ребенок, и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. После осмотра было выявлено разрушение внутренней пневматики правой основной стойки шасси, колесо под давлением.