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Стали известны подробности инцидента с летевшим из Уфы самолетом

12 мая 2023, 09:56
Фото: 1MI

Стали известны подробности аварийной посадки авиарейса Уфа-Норильск

Авиарейс «Уфа-Норильск» был совершен накануне, 11 мая.

Накануне, 11 мая, из аэропорта Уфы вылетел самолет по направлению в Норильск. После взлета стало известно о поломке шасси. Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, на взлётно-посадочная полосе были найдены куски резины от шасси, о чем старший диспетчер сообщил членам экипажа воздушного судна.

Отмечается, что в 12:29 по московскому времени самолет благополучно приземлился в городе назначения. На борту воздушного судна в это время находились 73 пассажира, один из которых ребенок, и 6 членов экипажа. Никто не пострадал. После осмотра было выявлено разрушение внутренней пневматики правой основной стойки шасси, колесо под давлением.

Обстоятельства произошедшего будет выяснять Красноярский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

У летевшего из Уфы самолета обнаружили серьезное повреждение
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#Элина Сайфранова
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