Сносить нельзя оставить: глава Башкультнаследия о судьбе арки входа в сад Аксакова

В настоящее время объект находится в аварийном состоянии, добавил он. Каждая из восьми колонн арки опирается на отдельный фундамент, исследования показали, что он просел. В результате произошел крен всей конструкции от 15 до 20 см в сторону улицы Новомостовой и самого парка. Сейчас состояние объекта представляет угрозу для жизни и здоровью людей.