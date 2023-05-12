Сносить нельзя оставить: глава Башкультнаследия о судьбе арки входа в сад Аксакова

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Решение о демонтаже конструкции пока не принято, речь идет лишь о ее ремонте или реконструкции, подчеркнул он. Но для этого необходимо разработать научно-проектную документацию, которая должна получить положительное экспертное заключение.
«Если даже демонтаж арки будет, что ремонтно-реставрационными работами по законодательству предусматривается, то она будет воссоздана в том виде, в котором была построена в 1956 году», — прокомментировал Mkset Салават Кулбахтин.
Ранее прозвучавшее от главы предложение снести и воссоздать арку из природного камня он назвал «образным выражением». По его словам, это один из вариантов реставрации, предложенных Радием Хабировым.
Поскольку арка является объектом культурного наследия, проект ее реставрации будут рассматривать аттестованные Минкультом России эксперты.
«Процедурно будет сделано как положено, речь не идет о том, что завтра выехали экскаваторы и все разобрали», — заверил Салават Кулбахтин.
В настоящее время объект находится в аварийном состоянии, добавил он. Каждая из восьми колонн арки опирается на отдельный фундамент, исследования показали, что он просел. В результате произошел крен всей конструкции от 15 до 20 см в сторону улицы Новомостовой и самого парка. Сейчас состояние объекта представляет угрозу для жизни и здоровью людей.