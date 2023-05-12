Сколько зарабатывают главные врачи в больницах Башкирии

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:30
Updated Сегодня, 18:30
Стало известно сколько за 2022 год заработали главные врачи больниц Уфы.
Так, руководитель городской больницы №21 и по совместительству депутат Курултая Ринат Нагаев в среднем за один месяц 2022 года зарабатывал 216 тысяч рублей, что за целый год получается 2,58 миллиона рублей. Как сообщает издание Ufa1, в декларации о доходах и имуществе Нагаев указал 3,18 миллиона рублей. Сам главврач пояснил, что за тот год имел и иные источники доходов.
В собственности у Рината Нагаева квартира общей площадью 112,8 кв. метров, а также частный дом в 50,3 кв. метра, участок в 1016 кв. метров и гаража в 21,9 кв. метров.
Владеет Нагаев также автомобилем Hyundai Santa Fe.
Супруга главврача за год заработала 472 тысячи рублей, помимо этого владеет и квартирой в 159,5 кв. метра.
Главврач больницы №13 Булат Гарифуллин в среднем в месяц за свою работу получал 204 тысячи рублей. В декларации годовой доход составлял 3,38 миллиона рублей, из которых 265 тысяч Гарифуллин получил от вклада в банке.
Среди недвижимости за главврачом числится квартира 66,7 кв. метров и доля в квартире в 39,8 кв. метров. Владеет Булат Гарифуллин также участком в 668 квадратов, а ездит на Skoda Octavia.
Его супруга за год заработала 895 тысячи рублей, из которых большая часть заработная плата, а оставшиеся средства - проценты от вклада в банке и иные источники доходов. Женщина владеет автомобилем Hyundai Creta.
Следом идет ГКБ №5 и главврач Ольга Шайхутдинова. Ее средний ежемесячный доход составлял 121 тысячу рублей. В собственности Шайхутдинова имеют долю в квартире общей площадью 116,6 кв. метров.
Фанил Шамигулов будучи главврачом клинической больницы Демского района в среднем ежемесячно зарабатывал 193 тысячи рублей. Общий годовой доход - 5,4 миллиона рублей, из которых 3,1 миллиона он получил в качестве компенсации как обманутый дольщик и 2 тысячи рублей — от вклада в банке.
Владеет Шамигулов гражным боксом, долей квартиры в 112,1 квадрата.
Его супруга за минувший год заработала 1,89 миллиона рублей.
Супруга руководителя за год получила 1,89 миллиона рублей. Она также владеет 1/7 доли приусадебного участка площадью 2641 квадратный метр, такими же долями в двух домах в 56,6 и 43,2 кв. метров. Список недвижимости женщины пополняется двумя квартирами в 110,1 и 57,6 квадрата.
У семьи есть и два автомобиля Toyota RAV4.
Наименьший среднемесячный заработок у главврача ГКБ №9 Марселя Зарипова - 81 тысяча рублей. Годовой доход составил 1,065 миллиона рублей.
Владеет Зарипов квартирой в 43,6 кв. метра, в пользовании вместе с женой имеет квартиру а 64,4 квадрата.
Отдельно его жена владеет также домом в 101,6 кв. метра и участком в 1252 кв. метра. Да 2022 год она заработала 613 тысяч рублей.
Это были главврачи городских больниц. Перейдем к списку руководителей республиканских мед. учреждений.
Так, заведует РКБ им. Г. Г. Куватова Мурад Авзалов. В среднем в месяц он получал 160 тысяч рублей. В декларации доходов за 2022 год указано, что за год он заработал 2,18 миллиона рублей.
В собственности у самого Мурада Авзалова имущества нет. Но в пользовании у него и у его супруги квартира в 71,7 квадрата.
Согласно декларации доходы супруги Авзалова значительно выше - 10,4 миллиона рублей. Владеет женщина и квартирой площадью 77,5 кв. метра, нежилым зданием в 36 квадратов и иномаркой Mitsubishi.
Республиканским противотуберкулезным диспансером руководит Шамиль Булатов. В 2022 году он заработал 2,3 миллиона рублей, вместе с супругой владеет квартирой в 123,3 квадрата, в собственности у Булатова также гараж и автомобиль Subaru Outback.
Супруга главврача за год заработала 1 миллион рублей. Помимо этого, она владеет двумя моторными лодками «Процесс 4» и Suzumar MX-320/0AL, а также прицепом для перевозки водной техники.
Главврач Республиканского кардиологического диспансера Ирина Николаева в прошлом году в среднем за свою работу получала 258 тысяч рублей ежемесячно. Общий годовой доход составил 3,73 миллиона рублей, из которых 535 тысяч рублей доходы из иных источников.
Она владеет квартирой в 107,6 квадратов и долей квартиры в 43 квадрата.
Супруг главврача за прошлый год заработал 1,6 миллиона рублей. Ему также принадлежит участок под личное подсобное хозяйство в 958 кв. метров, жилой дом в 41,3 кв. метра и парковочное место, судя по всему, для своей Toyota Land Cruiser Prado, которая также указана в декларации.
В августе 2022 года Республиканский перинатальный центр возглавил Игорь Засядкин. В среднем его ежемесячная зарплата составляет 100 тысяч рублей, его предшественница Светлана Каримов на этой же должности получала 145 тысяч рублей.
Общий годовой доход Засядкина в 2022 году составил 1,95 миллиона рублей, его супруга заработала 386 тысяч рублей.
В собственности у главврача половина доли дома общей площадью в 215,2 квадратных метра и участка в 822 квадрата.
У супруги Засядкина в собственности указан автомобиль — Nissan Qashqai 2018 года выпуска.
Главврач
В августе 2022 года Республиканский перинатальный центр возглавил Игорь Засядкин. В среднем его ежемесячная зарплата составляет 100 тысяч рублей, его предшественница Светлана Каримов на этой же должности получала 145 тысяч рублей.
Общий годовой доход Засядкина в 2022 году составил 1,95 миллиона рублей, его супруга заработала 386 тысяч рублей.
В собственности у главврача половина доли дома общей площадью в 215,2 квадратных метра и участка в 822 квадрата.
У супруги Засядкина в собственности указан автомобиль — Nissan Qashqai 2018 года выпуска.
Главврач Республиканской психиатрической больницы Тагир Гизатуллин в 2022 году заработал 2,4 миллиона рублей. В декларации также указано, что он владеет квартирой в 64,1 кв. метра, гаражом и автомобилем Honda CR-V.