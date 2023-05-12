Сколько зарабатывают главные врачи в больницах Башкирии

Так, руководитель городской больницы №21 и по совместительству депутат Курултая Ринат Нагаев в среднем за один месяц 2022 года зарабатывал 216 тысяч рублей, что за целый год получается 2,58 миллиона рублей. Как сообщает издание Ufa1, в декларации о доходах и имуществе Нагаев указал 3,18 миллиона рублей. Сам главврач пояснил, что за тот год имел и иные источники доходов.