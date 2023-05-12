СК проверяет главу антикоррупционного отдела Башкирии Геннадия Мосякина

Напомним, в июне 2021 года депутаты Госдумы обратились к генпрокурору РФ с просьбой проверить действия Мосякина. В обращениях говорилось об обысках, которые были проведены в марте 2021 года дома и в офисе у бывшего сотрудника полиции Руслана Гилязова. Ранее он обращался в главное управление собственной безопасности МВД с просьбой провести проверку деятельности руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции по РБ Геннадия Мосякина. По его словам, руководитель отдела МВД с 2019 года «принуждал дарить ему дорогие подарки и оплачивать отдых в Сочи». В пресс-службе МВД Башкирии тогда сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка, после которой будет принято решение. Через несколько дней после этого стало известно, что против бизнесмена Гилязова возбуждено уголовное дело — его обвинили в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб был оценен в 40 млн рублей. Тогда же Гилязова объявили в федеральный розыск, а в августе 2021 года его задержали в Ялте.