СК проверяет главу антикоррупционного отдела Башкирии Геннадия Мосякина

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Следственный комитет, по данным Baza, проверяет главу Башкирского управления экономической безопасности МВД России Геннадия Мосякина.
По данным телеграм-канала, который ссылается на версию следствия, 56-летний полковник пользовался услугами бизнесмена Руслана Гилязова с 2019 по 2021 год. Взамен он лично координировал проверки в отношении предпринимателя и его компании ООО «Уфа-Транзит». Как сообщает Baza, когда в отношении предпринимателя было возбуждено уголовное дело, в нем якобы стали появляться документы за подписью Мосякина. Следователи считают, что полковник мог влиять на ход следствия из-за своей предполагаемой связи с предпринимателем.
Baza со ссылкой на позицию полковника сообщает — Мосякин отрицает, что получал эти услуги бесплатно. Известно, что в конце апреля 2023 года полковник Геннадий Мосякин был отстранен от должности.
Ранее в МВД Башкирии на запрос Mkset по ситуации с Мосякиным изданию сообщили, что сведения о сотрудниках ведомства являются конфиденциальными и являются служебной тайной. В ответе на запрос издание ответов по существу не получило.
В СК по Башкирии Mkset сообщили, что не комментируют данную ситуацию.
Напомним, в июне 2021 года депутаты Госдумы обратились к генпрокурору РФ с просьбой проверить действия Мосякина. В обращениях говорилось об обысках, которые были проведены в марте 2021 года дома и в офисе у бывшего сотрудника полиции Руслана Гилязова. Ранее он обращался в главное управление собственной безопасности МВД с просьбой провести проверку деятельности руководителя управления экономической безопасности и противодействия коррупции по РБ Геннадия Мосякина. По его словам, руководитель отдела МВД с 2019 года «принуждал дарить ему дорогие подарки и оплачивать отдых в Сочи». В пресс-службе МВД Башкирии тогда сообщили, что по данному факту будет проводиться проверка, после которой будет принято решение. Через несколько дней после этого стало известно, что против бизнесмена Гилязова возбуждено уголовное дело — его обвинили в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Ущерб был оценен в 40 млн рублей. Тогда же Гилязова объявили в федеральный розыск, а в августе 2021 года его задержали в Ялте.
Сам Гилязов является бывшим сотрудником полиции. Он обращался в главное управление собственной безопасности МВД и просил провести проверку работы главы управления экономической безопасности и противодействия коррупции по Башкирии Геннадия Мосякина. Он утверждал, что Мосякин с 2019 года требовал дарить ему дорогостоящие подарки и оплачивать путевки на отдых.