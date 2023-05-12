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Published Сегодня, 09:09

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Updated Сегодня, 09:09

Рост доли азиатских музыкальных инструментов на российском рынке достиг 80%

12 мая 2023, 09:09
В прошлом году доля музыкальных инструментов из Азии на российском рынке увеличилась на 20% и составила почти 80% от общего ассортимента. Об этом сообщили представители профильных магазинов.

Российские изделия составляют примерно 2% от ассортимента, и их спрос сводится только к аксессуарам вроде чехлов или ремней для гитар, пишут Известия.

Музыкальные магазины столкнулись с новыми условиями и проблемами, такими как сложности с поставками инструментов из-за пандемии и рост цен на иностранные изделия. При этом отечественные производители не могут занять свою нишу на рынке.

Однако эксперты отмечают, что российские инструменты не так уж и плохи, как их часто описывают. Государство может помочь отечественным производителям выжить, например, за счет льготных условий для получения кредитов и налоговых преференций.

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