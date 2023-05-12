Рост доли азиатских музыкальных инструментов на российском рынке достиг 80%

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Российские изделия составляют примерно 2% от ассортимента, и их спрос сводится только к аксессуарам вроде чехлов или ремней для гитар, пишут Известия.
Музыкальные магазины столкнулись с новыми условиями и проблемами, такими как сложности с поставками инструментов из-за пандемии и рост цен на иностранные изделия. При этом отечественные производители не могут занять свою нишу на рынке.
Однако эксперты отмечают, что российские инструменты не так уж и плохи, как их часто описывают. Государство может помочь отечественным производителям выжить, например, за счет льготных условий для получения кредитов и налоговых преференций.