Последние минуты жизни племянницы певца из Башкирии: видео с камер наблюдения

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В сети обсуждают новое видео с ДТП, в котором ранее погибла племянница народного артиста Башкирии Анвара Нургалиева Диана Сафарова. Видеозапись с камер наружного наблюдения была опубликована в паблике «Подслушано Чишмы» VK.com
На кадрах видно, как по улице на большой скорости проезжают два автомобиля — белый и черный. В какой-то момент черное авто, в салоне которого и находилась Сафарова, допускает съезд с дороги, а в следующую секунду — врезается в ограждения.
Также ранее в соцсетях распространилось ещё одно видео с места происшествия. Его снимают из машины, ехавшей позади Сафаровой. В какой-то момент после перекрестка машина резко уходит в кювет, раздается звук столкновения машин
Напомним, трагический инцидент произошел в Башкирии несколькими днями ранее — поздней ночью 8 мая. От травм полученных в результате ДТП девушка скончалась на месте. У Дианы Сафаровой осталось трое детей, которых она воспитывала одна.