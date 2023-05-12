mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:13

Updated Сегодня, 06:13

Изображение материала

Последние минуты жизни племянницы певца из Башкирии: видео с камер наблюдения

12 мая 2023, 06:08
Фото: 1MI
На видео с камер наружного наблюдения, снимавших в ночь на 9 мая, попал момент, когда автомобиль Сафаровой въезжает в ограду

В сети обсуждают новое видео с ДТП, в котором ранее погибла племянница народного артиста Башкирии Анвара Нургалиева Диана Сафарова. Видеозапись с камер наружного наблюдения была опубликована в паблике «Подслушано Чишмы» VK.com

На кадрах видно, как по улице на большой скорости проезжают два автомобиля — белый и черный. В какой-то момент черное авто, в салоне которого и находилась Сафарова, допускает съезд с дороги, а в следующую секунду — врезается в ограждения.

Также ранее в соцсетях распространилось ещё одно видео с места происшествия. Его снимают из машины, ехавшей позади Сафаровой. В какой-то момент после перекрестка машина резко уходит в кювет, раздается звук столкновения машин

Напомним, трагический инцидент произошел в Башкирии несколькими днями ранее — поздней ночью 8 мая. От травм полученных в результате ДТП девушка скончалась на месте. У Дианы Сафаровой осталось трое детей, которых она воспитывала одна.

Читайте также:
Белый гроб и толпы людей: как под Уфой хоронили погибшую племянницу Анвара Нургалиева«Воспитаем»: с кем останутся дети погибшей в Башкирии племянницы Анвара Нургалиева
#Азамат Нухов#Видео#Происшествия
Подпишитесь
Семьи с детьми в Башкирии смогут получить компенсацию более 15 тысяч рублей
Сегодня, 05:38
Как выглядит сгоревший кинотеатр «Искра» в Уфе спустя 5 дней после большого пожара
Вчера, 12:15
Башкирию накроют дожди и северные ветра
Сегодня, 03:43
«Называли дебилом»: директор парка в Башкирии ответил на обвинения в избиении женщины
Вчера, 17:15
Не приснилось: налоговики заблокировали счета народной артистки Башкирии
Вчера, 10:32