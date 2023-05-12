После публикации Mkset уфимке-инвалиду простили огромный долг

Помимо этого после публикации статьи с правозащитницей связался так называемый кредитор, пообещавший не взыскивать с женщины огромную сумму. В настоящее время с ним подписано мировое соглашение, согласно которому он прощает женщине долг, обязуется вернуть уже взысканные приставами 6,2 тысячи рублей и оплатить судебную пошлину. По условиям соглашения в будущем он не сможет предъявить иск по этой сумме.