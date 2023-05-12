После публикации Mkset уфимке-инвалиду простили огромный долг

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:25
Updated Сегодня, 13:25
В апреле Mkset рассказал о женщине-инвалиде Кристине Чишмиджиди, с которой суд взыскал огромную сумму якобы за взятые деньги в долг. На деле денег женщина не получала, а расписку, на основании которой было принято решение, ее убедели подписать обманом. Сумму уже начали по частям списывать из пенсии Кристины по инвалидности.
После публикации историей заинтересовалась прокуратура, надзорное ведомство взяло ситуацию на контроль. Так, сейчас Кристине помогают установить статус малоимущей, сообщила Mkset член СПЧ Эльза Маулимшина, защищавшая уфимку в суде.
«Я благодарна прокурорам Уфы, Орджоникидзевского, Калининского и Кигинского районов — они очень помогли этой семье», — рассказала она.
Помимо этого после публикации статьи с правозащитницей связался так называемый кредитор, пообещавший не взыскивать с женщины огромную сумму. В настоящее время с ним подписано мировое соглашение, согласно которому он прощает женщине долг, обязуется вернуть уже взысканные приставами 6,2 тысячи рублей и оплатить судебную пошлину. По условиям соглашения в будущем он не сможет предъявить иск по этой сумме.