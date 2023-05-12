Онколог рекомендует спорт и отказ от курения для профилактики рака груди у женщин

Posted Сегодня, 11:11
Published Сегодня, 11:11
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
Исследования показывают, что женщины, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, имеют меньшую вероятность заболеть раком молочной железы. Поэтому Черемушкин рекомендует всем женщинам вести активный образ жизни и следить за своим весом, пишет NEWS.ru
Он также отметил, что рак груди зависит от различных факторов, включая генетическую предрасположенность. Некоторые мутации могут передаваться по женской линии из поколения в поколение. Однако врач подчеркнул, что риски развития рака груди достигают 100% редко.
Онколог также отметил, что женщины, не рожающие и не кормящие грудью, а также курильщицы и женщины с избыточной массой тела, входят в группу повышенного риска развития рака груди. Он подчеркнул важность регулярной диагностики и своевременного обращения к врачам для выявления заболевания.
Черемушкин отметил, что не существует стопроцентной защиты от рака молочной железы, но профилактические меры и ранняя диагностика играют важную роль в борьбе с этим заболеванием.