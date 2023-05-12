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Published Сегодня, 11:11

Modified Сегодня, 11:13

Updated Сегодня, 11:13

Онколог рекомендует спорт и отказ от курения для профилактики рака груди у женщин

12 мая 2023, 11:11
Онколог Евгений Черемушкин рассказал о важности профилактики рака груди у женщин. Он подчеркнул, что регулярные занятия спортом, отказ от курения и поддержание здорового веса являются ключевыми факторами для снижения риска заболевания.

Исследования показывают, что женщины, которые регулярно занимаются физическими упражнениями, имеют меньшую вероятность заболеть раком молочной железы. Поэтому Черемушкин рекомендует всем женщинам вести активный образ жизни и следить за своим весом, пишет NEWS.ru

Он также отметил, что рак груди зависит от различных факторов, включая генетическую предрасположенность. Некоторые мутации могут передаваться по женской линии из поколения в поколение. Однако врач подчеркнул, что риски развития рака груди достигают 100% редко.

Онколог также отметил, что женщины, не рожающие и не кормящие грудью, а также курильщицы и женщины с избыточной массой тела, входят в группу повышенного риска развития рака груди. Он подчеркнул важность регулярной диагностики и своевременного обращения к врачам для выявления заболевания.

Черемушкин отметил, что не существует стопроцентной защиты от рака молочной железы, но профилактические меры и ранняя диагностика играют важную роль в борьбе с этим заболеванием.

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