Онколог рекомендует спорт и отказ от курения для профилактики рака груди у женщин

Онколог также отметил, что женщины, не рожающие и не кормящие грудью, а также курильщицы и женщины с избыточной массой тела, входят в группу повышенного риска развития рака груди. Он подчеркнул важность регулярной диагностики и своевременного обращения к врачам для выявления заболевания.